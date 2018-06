Intrarea in parcul Valea Morilor va fi mai accesibila pentru persoanele cu dizabilitati. O rampa va aparea odata cu scarile care sunt acum in reconstructie - VIDEO

Intrarea in parcul Valea Morilor va fi mai accesibila pentru persoanele cu dizabilitati, dar abia de la anul. O rampa pentru cei in scaune cu rotile sau pentru carucioare va aparea odata cu scarile care sunt acum in reconstructie. Banii pentru renovarea scarilor vin de la Bucuresti, iar pentru rampa - sunt scosi din bugetul Chisinaului.