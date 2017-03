Intrau in blocurile aflate in constructie si furau de acolo tot ce puteau duce. Doi indivizi, filmati in timp ce furau un cablu electric in valoare de peste 100 de mii de lei - VIDEO

Camerele de supraveghere din curtea unui bloc aflat in constructie de pe strada Musatinilor din capitala au surprins momentul in care cei doi hoti cu varstele de 28 si respectiv 32 de ani, ajung cu masina la bloc. Acestia coboara, intra in interior, iar in scurt timp ies cu mai multe sacose si o bobina de cabluri, le baga in masina si pleaca.

In cadrul audierilor, oamenii legii au mai stabilit ca la sfarsitul lunii februarie, hotii au mai furat dintr-un bloc din sectorul Ciocana sase cazane instalate in apartamente, in valoare de peste 70 de mii de lei. In prezent indivizii sunt cercetati penal pentru furt si risca inchisoare de pana la 12 ani.