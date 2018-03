Intre PD si PSRM exista...cardasie. Asta a declarat Vladimir Voronin, intr-un interviu pentru Pro TV. Potrivit liderului PCRM, democrati si socialisti au impartit si continua sa imparta functii in domenii cheie - VIDEO

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Daca ne uitam cum ei lucreaza, mai ale pe dimensiunea despre alegerile parlamentare clar lucru ca e tot inteles. Si nu doar pe aceasta dimensiune, dar pe multe altele. Ce nu impreuna democratii si socialistii numesc ambasador, ce nu democratii si socialistii numesc judecatori.”

Mai mult, liderul PCRM spune ca in urma intelegerilor de culise intre PD si PSRM, democratii s-au ales cu cea mai numeroasa fractiune in parlament. Asta desi, dupa alegerile parlamentare din 2014, partidul avea doar 19 fotolii, fiind atunci devansat de comunisti, liberal-democrati si socialisti. Acum cateva saptamani, comunista Aliona Babiuc a aderat la fractiunea PD.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “De la 19 au crescut la 42. Nici la Institutul Mamei si Copilului nu se nasc atatia copii, cat la dansii cresc deputatii de repede. Nu le trebuie lor nici noua luni, nici sapte luni. Imediat ii cumpara si ii fac deputati. Cand ii periculos ceva in Parlament socialistii stau si ii sustin pe democrati.”

Voronin critica dur includerea ministrului Apararii Eugen Sturza in componenta Consiliului Suprem de Securitate, desi anterior Igor Dodon s-a opus numirii sale in functie.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “Prima Dodon a fost inlaturat pentru cinci minute pe un caz extraordinar de la functia de presedinte pentru ca nu a semnat decretul de numirea a ministrului apararii. Acum ce face Dodon peste o luna. Pe ministrul apararii il propune in Consiliul de Securitate. Mai, el macar pe seful statului major in Consiliul de Securitate. Te-a injosit, te-a dat intr-o parte de la postul de presedinte. Ce inseamna asta? Or a primit indicatii de la democrati sa faca acest lucru.”

PD si PSRM au facut front comun si atunci cand au votat schimbarea sistemul electoral, asta desi nu exista un consens politic in acest sens, sustine Voronin. Liderul PCRM este ingrijorat de soarta parlamentarelor din toamna.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: “E un pas inapoi daca noi sa sa petrecem in asa mod in care e propus partidul democrat. Acum e saracie totala si oamenii o sa voteze pe cei care o sa plateasca nu pe cei care merita. Asta e inteles din star. O sa apara astia 50. Astia 100 isi ies din minti pentru ca e tulburat parlamentul, da ce o sa faca astia 50 o sa fie un haos si o sa voteze interesele care sunt platite de cineva din afara.”

La sistemul de vot mixt s-a ajuns dupa ce Vlad Plahotniuc a propus la inceputul anului trecut trecerea la votul uninominal, iar ulterior Igor Dodon a venit cu ideea sistemului mixt, pe care democratii au acceptat-o imediat, in cateva minute, la o sedinta de Parlament. Comisia de la Venetia a dat o evaluare critica proiectului de modificare a sistemului electoral, considerand schimbarea din proportional in mixt, inoportuna in actualul context politic.