Intreprindere de stat falimentara: salariu de 19 mii de lei pentru director - restante de milioane pentru angajati - ZdG

Marcel Minciuna, administrator interimar al IS Colegiul National de Viticultura si Vinificatie din Chisinau, despre care ZdG a scris ca este un apropiat al familiei ministrului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului, primeste un salariu lunar de aproape 20 de mii de lei, in conditiile in care intreprinderea are datorii de zeci de milioane, iar angajatii si fostii angajati nu si-au mai primit salariile de ani de zile sau au primit doar o parte din ele, scrie Ziarul de Garda.