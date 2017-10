Intreprinderea Cai Ferate ar putea fi separata in 3 societati pe actiuni distincte, care sa se ocupe de infrastructura, calatori si, respectiv, marfuri - VIDEO

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI SI INFRASTRUCTURII: ”Aceasta intreprindere de stat trece printr-o criza profunda, de lipsa de lichiditati, lipsa de resurse financiare pentru modernizare.”

Potrivit documentului, CFM are anual pierderi de 100 de milioane de lei si chiar datorii de 750 de mii de lei. Salariile angajatiilor sunt mici si se platesc cu intarziere. In plus, infrastructura feroviara este veche si prost intretinuta. Ar fi nevoie de 300 de milioane de euro pentru modernizare. Iata de ce Executivul a aprobat astazi Conceptia de reformare a sectorului feroviar, ceea ce inseamna ca in maxim 8 ani Intreprinderea Cai Ferate va fi reorganizata in 3 societati pe actiuni care se vor ocupa de infrastructura, marfuri si calatori.

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: "In sfarsit, dupa un an si jumatate de solicitari, am ajuns sa vedem aceasta conceptie in sedinta de Guvern, cunoscand cu totii problemele cu care se confrunta Calea Ferata, pentru ca pana acum solicitari erau doar din punct de vedere al finantelor. Si noi am zis, si eu personal nu o singura data, ca vom accepta sa finantam atunci cand vom sti cu certitudine ce trebuie sa facem la aceasta intreprindere."

De asemenea, ar putea aparea o noua structura, Agentia Feroviara, care va actiona in calitate de Agentia Nationala de Securitate, Organism de Reglementare si Autoritate de Investigare a Accidentelor. Potrivit documentului, transportul feroviar acopera acum doar 2% din transportul de calatori si 18% din cel de marfuri.