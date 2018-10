Dupa mai multe discutii aprinse in Parlament, votul pentru introducerea sintagmei "integrarea europeana", amanat. Candu, catre Voronin: "-Daca va conving, votati? - Da!". Replicile deputatilor - LIVE TEXT

UPDATE 15:20- Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Eu propun ca votul sa fie amanat pentru saptamana viitoare."

Replicile dintre deputati:

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Asa ceva nu se conditioneaza. Bineinteles ca aveti opinia privind limba romana, dar lucrurile nu trebuie legate una de alta. Multi colegi dintre voi o sa zica ce fel de integrare europeana daca exista rezolutia UE sau altceva cum sa modificam Constitutia. E vorba de un model european.

Poate maine o sa fiti voi la guvernare. Nu maine, poate peste 4 ani, peste alti 8 ani de zile.

Noi asa vedem astazi ca e podibil sa guvernam, poate maine va fi mai usor, dar poate va fi mai greu pentru ca integrarerea eropeana e un proces lung, e greu sa implementezi cand lipsesc resurse umane. Handiti-va ce va fi maine, peste un an. Poate vor veni la guvernare coalitii. Ganditi-va ce urmeaza maine. Aveti posibilitatea de a spune deschis tarii, da sau nu".

Elena BODNARENCO, DEPUTAT PCRM: "Citesc acum nota europenilor - Moldova e stat captura de interese oligarhice, puterea e in mainile unui grup de oameni."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Noi nu vorbim despre completarea Constitutiei pentru guvernarea de astazi, nu pentru Andrian Candu, ci pentru tara. Maine pot sa nu fiu deputat. Eu vreau sa traiesc mai departe aici intr-o tara cu viziune europeana.

In politica exista si mult cinism. Nu era cazul sa o zic acum. La ultima vizita si sedinta cu parlamentul UE le-am oferit un pranz.

La pranz, doi deputati au zis, dl Candu noi o sa vad dam cele 100 milioane numai daca schimbati legislatia ca sa fie al doilea tur in sistemul mixt. Eu am zis - va dati seama ce santaj este acesta, sistemul de vot l-am decis noi in baza unor consultari. Cum voi puteti sa veniti cu o astfel de cerinta, cinica pana la urma. Si in parlamentul UE sunt oameni cinici. Asta nu conteaza pana la urma."

Elena BODNARENCO, DEPUTAT PCRM: "Pacat ca astazi nu este Ghiletchi, el mereu ne citeste Biblia. Astazi o sa o citest eu: poate sa nu se mai vorbeasca atata despre a nu fura, ci doar pur si simplu sa nu sa se mai fure.

Eurodeputatii sigur o sa ne auda ce vorbim noi aici, o sa inteleaga ce spuneti despre cerintele lor."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Guvernarea comunista, pe atunci domnul presedinte Voronin, ati iesit si ati spus deschis ca vectorul de dezvoltare este UE. Ati facut multe lucruri bune intr-adevar. Asta inseamna ca ar trebui sa votati.

Modificarea Constitutiei nu o facem pentru astazi. Sondaje, da, oamenii sunt dezamagiti, dar totusi oameniii inteleg si cred in UE ca fiind o directie strategica de dezvoltare. Noi acum exportam in UE. Fermierii care acum 10 ani vindeau merele aruncandu-le cu mainile in camion, astazi fac contracte, le aranjeaza frumos si le duc in UE".

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: "Din Rezolutia UE - puterea judecatoreasca este corupta. Este o invinuire adusa guvernarii privind uzurparea puterii de stat. Cum o sa inteleaga cetatenii aceasta modificare?"

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Cumva PD si guvernarea se va descurca cu mesajele venite de la Bruxelles. Ce tine de uzurpare, nu astazi discutam, vom discuta despre asta. Aceste propuneri nu le facem pentru guvernarea de astazi, ci pentru viitor. Nu este Constitutia Partidului Democrat, ci a tarii. Sunt sigur ca daca nu ati fi fost in opozitie ati fi votat fara rezerve. Acum a guverna nu este usor, guvernarea face si greseli."

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "RM a votat acordul de asocierie. Vreti sa ne atrageti intr-un joc al liderului PD, un joc geopolitic. Intelegem ca sunteti in criza de idei, nu manipulati la nesfarsit cetateanul".

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Partidele lupta politic ca sa ajunga sa guverneze. Faptul ca orice partid vrea sa castige alegerile si sa guverneze nu este un secret. PD vrea sa fie la guvernare. Ce vorbim noi oare, PD vrea si va fi la gvernare. PD vrea sa fie intr-o guvernare pro-europeana. Maine cand o sa apara acest text in Constitutie nu o sa fie cu semnatura lui Candu. Nu o sa fie scris ca Maria Ciobanu a semnat pentru sau nu".

Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: "Dvs vreti sa fiti la putere pentru a va imbogati. Asta inseamna pentru PD sa fie la putere. Uitati-va cum averile voastre au crescut ca pe drojde. Daca oamenii cred sau nu PD-ul se va vedea la urna de vot pe 24 februarie."

Vlad BANTRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Nu are nimic Constitutia. Reactiile UE sunt prea dure. Moldova niciodata nu a fost condamnata in asa hal. Dupa 9 ani de guvernare ar fi logic sa veniti sa ziceti: oameni buni noi va chemam acolo. Oameni buni, voi vreti in Constitutie sa fie scris asa. Sa veniti cu un referendum, ca oamenii sa aleaga. Guvernarea traieste in lumea paralela. De ce nu mergeti la referendum. Ca aceasta decizie sa fie una credibila."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Dvs vorbiti de blamarea statului de drept din partea UE. Dodon a incalcat de 4 ori Constitutia si trebuia sa facem inpiciment. Astazi nu conteaza cine e aici in Parlament, ci o sa fie maine. Vreti sau nu vreti, daca nu o sa va transformati in socialisti europeni, o sa dispareti. Cetatenii o sa inteleaga cat de necesar e modelul european. Asta este ziua de maine. Nu ne dati noua lectii de moralitate, voi PSRM, despre stat de drept sau stat capturat. Poate pe colegii din dreapta pot sa-i mai cred, dar pe dvs nu. "

Vlad BANTRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Cat despre stat capturat, nu am spus ce cred eu, ci ceea ce au zis europenii. Daca introduceti in Constitutie integrarea europeana inseamna ca nu exista pluralism de opinie, ce se intampla cu oamenii care nu cred in acest model ce?

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "De ce nu facem referendum? Pentru ca in aceasta sala exista oameni care reprezinta cetatenii si pot lua o decizie in acest sens".

Vlad BANTRANCEA, DEPUTAT PSRM: "Riscati sa scoateti in afara legii jumatate de tara care nu crede in acest vector".

Vladimir VORONIN, DEPUTAT PCRM: "Constitutia nu trebuie sa fie formata din emotii sau din dorinta unora. Dvs aveti o componenta a CC supusa dvs. Se duce aceasta si a doua zi la CC voteaza ce vreti voi. Consultatia cu cetatenii este norma europeana. De ce trebuie introdusa aceasta modificare in Constitutie. Formula aceasta "integrarea europeana" este mai mult sociala. De ce trebuie? Daca ne convingeti, net problem".

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Daca in Constitutie scrie, inseamna ca legile aprobate de acest Parlament absolut se va face spre integrarea UE. Orice alte acorduri legate de UE vor fi obligatorii pentru noi aici, sa respectam".

Vladimir VORONIN, DEPUTAT PCRM: "Eu am inteles altceva, ca noi trebuie sa promovam aceeasi ideologie. Pluralismul dispare. Dupa ce devenim membru UE, Constituatia noastra dispare si nu o sa stim ce facem. Noi intelegem de ce faceti asta inainte de alegeri. Noi am fost cei care am inceput asta, nu o sa fim impotriva, dar de ce trebuie chestia asta in Constitutie."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Aici este vorba despre norme juridice. Nu are doar impact politic, ideologic. Toate politicile statului vor fi create si implementate pentru integrarea UE. Sper ca v-am convins si sper sa votati".

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "Ce vor costa aceste prevederi. Alte legi care vor intra in contradictie cu aceste legi. Prioritate au tratatele internationale. Inchipuiti-va ca alta guvernare, RM va adera la alta uniune. Ce va ramane si ce va costa aceste prevederi".

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Tin sa va dezamagesc. Alte guvernari care vor fi peste 10 - 15, 20 de ani va fi unicul model. Nu sunteti si nici nu veti fi acum, cel putin peste 10 ani."

Vasile BOLEA, DEPUTAT PSRM: "Nu vor costa doi bani aceste prevederi. Nimic nu e vesnic pe acest pamant. Noi am vazut imperii care se destrama."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Aceasta modificare nu vine sa inlocuiasca acordul de Asociere. Credeti ca daca votam asta acum o sa aiba impact electoral? N-are asta niciun impact electoral. Poate asta va servi o solutie pentru o criza care ar putea avea loc. Nu m-am convins niciunul ca aduce ceva rau. Ce rau aduce ca votam asta?"

--------------------

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Vad ca de cand detineti aceasta functie, va merge bine, chiar daca aceasta functie nu i-a revenit PD-ului. In care stat membru UE, un partid care obtine doar 19 mandate dupa alegeri, ulterior are majoritatea parlamentara. In ce tara exista asa ceva?"

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Da intr-adevar, functia era pentru PL, cand eram in coalitie. Dvs ati fost martor cand a fost formata coalitia in 2016, stiti foarte bine ca atunci PD si PL a facut o invitatie catre toti deputatii ca sa faca parte din coalitie ca sa salveze tara. Daca nu se forma, mergeam in alegeri parlamentare anticipate. Nu ajungeam sa discutam despre Constitutie si integrare europeana. Tineti minte, o mie de oameni care erau in fata Parlamentului. Acela de la Moscova, ala avea sa fie aici sa faca regula. Eu ma bucur ca s-au gasit deputati sa se uneasca ca sa creem majoritate. Dupa asta au urmat lucruri bune.

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Unde-s, care-s relatiile noastre cu UE acum. In care stat membru UE. La care vreti sa ne duceti dvs sunt arestati si suspendati din functie primarii?"

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "In statele UE trebuie sa fie arestati toti cei care incalca legea. Nu discutam despre o eventuala confruntare dintre PD si PL. Azi nu vorbim despre nicio confruntare. Dvs sunteti Mihai Ghimpu si eu sunt Andrian Candu. Suntem cetateni care o sa aduca garantii acestei tari. Ce s-a intampla la primarie, cu Dorin Chirtoaca, cu Vlad Filat, astazi chiar nu conteaza".

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Dvs, PD-ul, una spuneti si alta faceti, prietenul meu de coalitie ii este intr-un cot de asta."

Andrian CANDU, PRESEDINTELE PARLAMENTULUI: "Modificarea asta nu este pentru Candu, Ghimpu sau Plahotniuc."