Intuneric si nu prea. Cum a fost marcata Ora Planetei la Universitatea Tehnica din capitala - VIDEO

Intuneric si nu prea. Pentru a marca Ora Planetei, timp in care toata lumea stinge lumina pentru 60 de minute, aseara au venit zeci de persoane in fata Universitatii Tehnice. Acolo, s-a deconectat curentul, iar concertul s-a dat in bezna. Atat insa. Peste tot in jur era lumina.