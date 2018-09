Invata cum sa-si vanda fructele peste hotare si sa atraga cumparatorii europeni. Agricultori din diferite raioane ale tarii participa zilele acestea la un seminar de profil, iar profesor le este un expert din Olanda - VIDEO

Piet Schotel a ajuns in Moldova la inceputul acestei saptamani si a adus cu el un bagaj de sfaturi pentru agricultorii de la noi. Acesta a discutat cu fiecare fermier in parte si le-a spus care este greseala lor. Ambalarea incorecta a fructelor este una dintre ele.

Piet SCHOTEL, EXPERT IN FRUCTE CBI: "Nu atrageau atentia la ambalarea produselor si la noile metode de ambalare care sunt deja. Aceste probleme pot fi rezolvate. Noi suntem placut uimiti ca unele companii deja au obtinut certificatul Global Gab."



Expertul spune ca fructele moldovenesti sunt preferate de europeni, asa ca tot ce le ramane agricultorilor este sa invete cum corect sa le vanda.

Piet SCHOTEL, EXPERT IN FRUCTE CBI: "Nu vorbim doar de strugurii de masa dar si de prune, mere. Daca sunt din Moldova au un gust deosebit, mai pronuntat."

Piet Schotel spera sa gaseasca in curand mere, prune sau struguri si pe rafturile magazinelor din Olanda.

Piet SCHOTEL, EXPERT IN FRUCTE CBI: "In primul rand se observa lipsa informatiei despre procedura de vanzare. Cum sa exporti in tarile occidentale, cum e modalitatea de business, pana nu demult nu era nevoie de o astfel de informatie."

Lectiile sunt oferite de expertul olandez, impreuna cu specialistii de la Moldova Fruct.

Adrian COJOCARU, SPECIALIST MARKETING, ASOCIATIA MOLDOVA FRUCT: "Proiectul dat este prevazut in cateva etape. Prima etapa este sporirea capacitatilor companiilor moldovenesti. Pentru a face fata cerintelor inaintate de cumparatorii din Uniunea Europeana."

Iurie Bivol este agricultor, iar mai bine de 20 de ani creste prune si struguri. Isi exporta marfa in doua tari si spune ca vrea sa-si extinda aria de distributie, asa ca sfaturile specialistului din Olanda si le-a notat cu rosu.

Iurie BIVOL, AGRICULTOR: "Se vand bine pe toate pietele, daca strugurii sunt de calitate si gustosi. Abia anul acest am inceput sa facem investitii in infrastructura postrecoltare. Pentru a putea asorta strugurii si sa facem conditii lucratorilor."

14 companii agricole au fost selectate pentru proiect, din cele 24 inscrise.In acest an, in tarile europene au fost exportate 4 mii de tone de prune, aproape 2 mii de tone de mere si circa 6 mii de tone de struguri.