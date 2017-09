Invata o data, dar absolvesc doua universitati. De ieri, studentii de la UTM pot obtine diplome duble de master. Vezi cum e posibil

VIDEO IN CURAND.

Studentii vor invata in primul an la UTM, iar in al doilea vor merge la una din cele doua universitati partenere din Romania: Universitatea Politehnica din Bucuresti si Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava. Dupa doi ani de studii, vor obtine doua diplome.

Mihnea COSTOIU, RECTOR, UNIVERSITATEA POLITEHNICA, BUCURESTI: “Un program de practica extrem de bine centrat la companiile din Romania, astfel ca sa aiba deprinderi practice, la final tinerii vor avea o diploma europeana cu acces peste toata piata de munca a Europei”. Masteranzii romani, in schimb ,vor veni in anul doi de studiu la UTM.

Valentin POPA, RECTOR, UNIVERSITATEA “STEFAN CEL MARE”, SUCEAVA: “Vom vedea in domeniu tehnic cati studenti romani vor dori sa studieze.“

Rectorul Universitatii Politehnice din Bucuresti, Mihnea Costoiu spune ca firmele romanesti care vin la noi in tara duc lipsa de specialisti si spera ca studentii moldoveni, care vor beneficia de acest program, vor ramane in Moldova.

Mihnea COSTOIU, RECTOR, UNIVERSITATEA POLITEHNICA, BUCURESTI: “Ne trebuie ingineri, ajutati-le sa avem si in Moldova. Este o criza.”

Potrivit rectorului UTM, Viorel Bostan, teza de master va fi supravegheata de profesori de pe ambele maluri ale Prutului.

Viorel BOSTAN, RECTOR, UTM: “Vei putea lua mai bun de la fiecare universitate care sa satisfaca piata muncii.”

Mihai Strucescu este student in anul trei la Facultatea Electronica si Telecomunicatii, la UTM. Anul viitor, dupa ce va sustine licenta spune ca neaparat va merge la master.

Mihai STRUCESCU, STUDENT, UTM: “Cu cat mai multa calitate primesti, cu atat la lucru esti mai dorit”.

Incantati sunt mai toti studentii.

“Acolo tehnica este mai performanta, la noi aparetele sunt cam vechi.”

“Foarte multe posibilităţi să găseşti un loc de muncă, inclusiv în România.”

“Diploma care o sa fie functionabila si acolo o sa fie un avantaj foarte mare pentru multi. Nu va trebui sa pleci foarte departe de casa ca sa inveti.”

”Captam multe cunostinte. Sa avem un viitor mai bun. Suntem tineri. O sa va reintoarceti inapoi din Romania? In cazul in care va oferi ceva mai bun, nu.”

Studentii moldoveni ii asteapta pe colegii lor de peste Prut la UTM.

“Cred ca le va fi interesant”.

Programul de colaborare a fost semnat pe un termen de cinci ani. Acesta cuprinde cinci domenii printre care inginerie electrica, Tehnologii Informationale, Energie si Mediu.