Invata si se inspira din succesul altor femei. La Chisinau a fost lansat un proiect, menit sa incurajeze tinerele care vor sa-si puna pe roate propria afacere - VIDEO

Pe cand avea 22 de ani, Lilia Untu a pus pe roate propria afacere la Causeni. A inceput prin a coase chipiuri intr-o camera de cativa metri patrati.





Acum are 10 angajati care fabrica uniforme de serviciu pentru fortele de ordine, detine un magazin in centrul capitalei, iar in curand va deschide si o sectie de producere la Chisinau. Acum, prin exemplu ei, vrea sa incurajeze si alte femei sa initieze afaceri.

Lilia UNTU, ANTREPRENOARE: -”Nu am intalnit bariere ca sunt femeie, dimpotriva, am fost ajutata si sustinuta.”

Spune ca pentru a-si dezvolta businessul a primit un grant de la ODIMM, iar acum, odata cu lansarea proiectului “Femei in business”, spera sa deschida usi spre pietele de desfacere din Europa.

Lilia UNTU, ANTREPRENOARE: -”Vine sa deschida larg usile tinerelor femei in dezvoltarea afacerilor, cum sa comunice corect. Cand pornesti sa stii la care usa sa bati.”

Imediat cum a terminat facultatea, Ana-Maria si-a deschis un centru de frumusete pe care l-a dotat cu echipament modern, cumparat cu cei sase mii de euro, bani veniti de la europeni. Tanara sustine ca astfel a demarat o afacere acasa, la Stefan-Voda.

Ana-Maria LUNGU, ANTREPRENOARE: “Planificam sa plec in Germania pentru o perioada nedeterminata insa acest proiect m-a facut sa raman in tara, chiar in orasul in care m-am nascut.”

Proiectul “Femeile in business – de la idee la rezultat” isi propune sa ofere suport informational, sa organizeze seminare, schimb de experienta cu tarile europene, dar si intalniri de motivare cu femeile care au avut afaceri de succes. Maria Borta, acum directorul unei companii de cosmetica, isi aminteste cand cu ani in urma, in decembrie, a mers alaturi de angajati sa culeaga struguri, pentru a produce ice wine.

Maria BORTA, ANTREPRENOARE: -”As indemna tinerele femei sa studieze, sa nu se teama sa implementeze ideile, sa nu se teama de o noua provocare. Generatia mea era mai inhibata, astazi observ ca au un alt temperament.”

Iar Victoria Novac este exemplu viu ca poti fi mama, sotie si antreprenoare in acelasi timp. Cu doi copii acasa, aceasta mentine la nivel una dintre cele mai de succes fabrici care produce jocuri educationale.

Victoria NOVAC, FEMEIE DE AFACERIDOI : ”Sa impartasim din experienta noastra, sa aflam istorii de succes, sa ne inspiram din de la alte femei de succes si de ce nu, sa ne gasim parteneriate in alte tari.”

Proiectul de incurajare a tinerelor in mediu de business demareaza concomitent in noua tari.

Iulian GROPOSILA, PRESEDINTELE PATRONATULUI INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII DIN CONSTANTA: ”Avem bariere culturale, avem bariere educationale, care trebuiesc surmontate. Femeie au si al sasele simt, sunt de multe ori mai competente. 03:15 In Romania, 36% din actionariatul firmelor este dominat de femei, comparativ cu media europeana, care este undeva la 35%.”

Proiectul se adreseaza femeilor cu varsta intre 14 si 34 de ani, iar un studiu realizat de acestia, arata ca 60% dintre ele si-ar dori o afacere, le opreste insa…

Silvia CANGEA-DIGOLEAN, MANAGERUL PROIECTULUI “WOMEN IN BUSINESS”: ”...fricile pe care le au tinerii sunt factori economici, financiar si psihologici ca nu vor reusi. 06:55-”Din pacate mai avem stereotipul ca femeile nu pot face afaceri.”

Chiar si asa, 30% din femeile din tara noastra sunt antreprenoare, cu 5% mai putin decat media europeana. Proiectul demarat de europeni, in cadrul Programului Transnational Dunarea, va fi aplicat pana in primavara lui 2021 si are un buget de 160 de mii de euro.