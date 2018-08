Invazie de mistreti la Causeni. Un fermier sa plange ca salbaticiunile au venit din padure si i-au distrus 3 hectare din porumb pe care urma sa-l recolteze in curand - VIDEO

Invazie de mistreti la Causeni. Un fermier sa plange ca acum doua zile salbaticiunile au venit din padure si i-au distrus 3 hectare din porumb pe care urma sa-l recolteze in curand. Tot efortul depus in ultima jumatate de an s-a dus pe apa sambatei, dar si banii pe care agricultorul urma sa-i incaseze din vanzarea productiei.