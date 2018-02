Investigatie Rise Moldova: Bani din caritate - VIDEO

RISE Moldova a obţinut mai multe probe care descifrează afacerea cu bolnavi, iar procurorii, la rândul lor, au pornit un dosar penal pentru escrocherie, pusă la cale de un grup criminal organizat.

VICTIMELE

La începutul anului 2016, Veronica a fost anunţată de medicii din Moldova că fetiţa ei, Lenuţa, care atunci avea opt ani, are nevoie de o operaţie la inimă. Intervenţia chirurgicală poate fi efectuată atât în Moldova, cât şi peste hotare. Femeia a apelat după ajutor la Svetlana Sainsus, cunoscută în mediul on-line pentru acţiunile de caritate în care s-a implicat în ultimii ani. Veronica susţine că Svetlana i-a propus să se adreseze la clinica Medical Park din Turcia.

Spitalul i-a informat că intervenţia chirurgicală va costa 16.500 de euro. O sumă exorbitantă pentru părinţii Lenuţei. Respectiv, au apelat la ajutorul oamenilor cu suflet mare. Au publicat cazul pe platforma de finanţare colectivă guvern24.md şi au adunat aproape 5.000 de euro. Deoarece banii nu erau suficienţi, au căutat şi alte soluţii. Svetlana Sainsus a lansat diferite campanii de colectare de fonduri – a pus boxe în centre comerciale şi a ajutat fetiţa să-şi vândă o parte din desene. Ulterior au mers la Istanbul.

VERONICA: Am mers acolo, am făcut ecocardiografia. Medicul a zis că starea copilului nu este aşa cum scriu medicii din Moldova. Pe 31 [martie] s-a efectuat operaţia dată. Am mai făcut după operaţie o ecocardiografie. Mi-au zis că copilul este sănătos, gata, poate să facă tot ce vrea ea. Adică noi de boală chiar am uitat. Am achitat 4.000 de euro. Au zis că ne-au făcut reducere 10.000 de euro.





Veronica susţine că, la plecarea din spital, nu a primit actele de externare. Iar câteva luni mai târziu, Lenuţei i s-a făcut rău. Femeia a mers cu fetiţa pe la mai mulţi medici din Moldova şi i-a făcut câteva ecografii. Verdictul doctorilor a fost acelaşi – fetiţa are nevoie în continuare de tratament chirurgical.

VERONICA: Patru medici ne-au zis acelaşi lucru. În iulie 2016, o altă familie păţeşte la fel. Ana ne povesteşte că fetiţa ei, Geta, care are acum şase ani, la fel avea nevoie de o operaţie la inimă. Lipsa banilor i-au făcut şi pe ei să apeleze după ajutor la Svetlana Sainsus, care, la acel moment, nu mai făcea acte de binefacere pe cont propriu, ci prin intermediul site-ului caritate.md.





Cazul Getei a fost plasat pe site-ul caritate.md, iar oamenii au donat peste 12.000 de euro. La mijlocul lunii iulie, Ana şi fiica ei au plecat în Istanbul. Femeia spune că nici ea la externare nu a primit vreun document. Iar peste vreo trei luni de la operaţie, fetiţei i s-a făcut rău.

ANA: I se învineţeau buzele, tremura. Am mers la spital la cardiolog şi medicul mi-a spus să mergem la Chişinău să facem o ecografie. Pe data de 23.11.2016 noi am făcut un examen la cabinetul de ecografie. Ni s-a spus că are trei defecte, aşa cum a fost. Peste ceva timp am mai făcut o ecografie. Fix aşa mi s-a spus – că persistă aceeaşi problemă. Găurile persistă, nu este nicio schimbare.

