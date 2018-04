Investitorul american interesat de presa independenta din Romania a lucrat pentru Plahotniuc - Mold-street.com

"Pe langa legaturile controversate cu omul de afacere Nicolae Dumitru, zis Niro, Mark J. Robertson are si un partener de afaceri rus, care apara interesele Federatiei Ruse in plan international...si a avut si o intelegere cu oligarhul Vlad PLahotniuc", sustine jurnalistul Dan Tapalaga intr-un articol pentru portalul G4Media.ro.

Conexiunile lui Robertson cu Plahotniuc

Autorul citeaza in text investigatia "Cine a facut lobby pentru politicieii moldoveni in Statele Unite", publicata de Mold-Street in anul 2017, in care relatam despre despre contractele de lobby in SUA ale politicienilor din Moldova. Omul de afaceri american care sustine ca intentioneaza sa investeasca in presa independenta din Romania a incheiat in 2012 o intelegere cu Vlad Plahotniuc, pe atunci prim-vicepresedinte al Parlamentului de la Chisinau.

