Socialistii nu vor s-o vada pe Silvia Radu la sedintele Consiliului Municipal. Ceban: "Rugam insistent ca executivul sa vina doar cand este invitat, am prefera sa apara Grozavu"

Ion CEBAN, PRESEDINTELE FRACTIUNII PSRM in CMC: " Cu privire la organizarea si desfasurarea sedintelor CMC, rugam executivul sa nu intervina in legislativ, rugam insistent ca sa nu apara conflicte,executivul sa apara doar cand este invitat sau are de apsrat un proiect, am prefera ca la aceste subiecte sa apara domnul Grozavu.

Exista foarte serioase probleme in ceea ce tine de pregatirea sezonului rece. Lipsesc 5 mii de tone de material derapant care trebuie procurat de urgenta. Ca sa nu ne prinda pe noi sau cum il prindea pe Chirtoaca in fiecare an zapada pe neprins de veste. Nu exista tehnica pentru deszapezire. Noi suntem gata sa luam in arenda aceasta tehnica de la cei de peste Prut sau de la cei de peste Nistru. Important este ca sa existe aceasta tehnica.





Daca vreti sa stiti, pana la momentul de fata nu am vazut programul cultural, eu inteleg ca umblatul cu bradul din PMAN pe strada 31 August si invers sunt importante, dar avem nevoie de program ca sa nu ne trezim cu anul nou.

Acum avem nevoie urgent de proiectul cu privire la reorganizarea primariei. Acest proiect este pregatit de fractiunea pe care o conduc. Eu nu inteleg ce cauta inca in functie domnul Fleas, Moldovanu si multi alti liberali. Oamenii astia nu au ce cauta in functiile pe care le detin. Domnul Grozavu, aveti toate demersurile in acest sens si toate imputericirile.

Achizitiile de valoare mica trebuiesc trecute in format electronic, banii in primarie se fura, chestiune argumentata si plasata in spatiul public de CNA si multi altii. Haideti sa scoatem mana paroasa de pe documentatia care vine in municipiul Chisinau. Oamenii stau cu anii si isi asteapta deciziile. Toate lucrurile acestea trebuie depuse pe internet ca sa nu trebuiasca omul sa intre in 11 cabinete si sa iesi in toate aceste cabinete mita.

Banii se fura si de la Regia Transport Electric. Trebuie urgent de rezolvat aceasta problema.

Astazi pe pe ordinea de zi vor fi discutate taxele locale pentru anul 2018 si bugetul municipal pentru 2018. De ce noi nu respectam in continuare procedurile care spun ca proiectul trebuie mai intai plasat pe sait, trebuie sa avem dezbateri publice cu implicarea actorilor interesati. Astazi nu acceptam sa fie examinat in CMC fara dezbateri prealabile. Singurele dezbateri in CMC au fost organizate doar de fractiunea pe care o conduc. Haideti sa nu ajungem in luna mai, subiectele acestea sa fie examinate cel tarziu saptamana viitoare. Toate lucrurile astea trebuie sa fie previzilbile. Trebuie sa fie claritate in ceea ce priveste achizitiile publice."