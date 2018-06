Ion Ceban cere sa fie instalate aparate de aer conditionat in 50 de troleibuze din capitala: "15 mii de lei plus niste costuri" Ce solutii a propus - VIDEO

Ion Ceban spune ca a propus municipalitatii cain 50 din cele 245 de troleibuze care circula in capitala sa fie instalate aparate de aer conditionat. Acestea ar urma sa apara in troleibuzele noi, cu termen de exploatare de pana la 5 de ani.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Cei de la RTEC ne spun ca in termen de zece zile ar putea fi instalate aparate cu aer conditionat in 10 troleibuze. O unitatea ar costa 15 mii de lei plus niste costuri pentru ansamblare, pana in luna iulie ar urma sa avem troleibuze in acest sens.”



Pentru a-si transforma ideea in realitate, Ceban propune ca din cele 72 de milioane de lei aprobate de Consiliul Municipal pentru cumpararea a 20 de troleibuze noi, 15 sa fie alocate pentru aparatele de aer conditionat. Seful Directiei Transport si cai de Comunicatii nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca acest lucru se poate intampla.

Ion CEBAN, CONSILIER PSRM: “Lucrarile nici nu au startat, carcasele nu au venit. Propunerea noastra este urmatoarea: banii realocati sa fie pentru asigurarea cu aer conditionat.”

Responsabilii de la Regia Transport electric saluta initiativa si spun ca sunt pregatiti pentru toate procedurile. Totusi, daca ar urma sa se intample, pasagerii ar putea scapa de naduful din troleibuze abia pe la sfarsitul verii.

Dorin CIORNII, SEF REGIA TRANSPORT ELECTRIC: “Cand va fi decizia finala luata este nevoie de 45 de zile de achitie, procedura de livrare si montarea nemijlocita. Daca facem investitia asta trebuie sa respectam toate regulile sa le putem si exploata pe parcurs.”



Totodata, Dorin Ciornii a precizat ca din cele 20 troleibuze care urmeaza sa fie cumparate anul acesta din Belarus, 5 vor ajunge la Chisinau la mijlocul lunii iulie. Vehiculele vor avea si aer conditionat, mentioneaza acesta.