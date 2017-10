Ion Ceban il vrea pe Chirtoaca la dezbateri: "El joaca rolul unei jertfe, pentru a-i fi mila cuiva de el. Sunt putine lucruri pe care poate sa le spuna "

Ion Ceban, LIDER FRACTIUNE PSRM IN CMC: "Dorin Chirtoaca este cel mai corupt primar din istoria Republicii Moldova. Acest joc este oferit de catre PD, PL, PAS si DA si alti asa numiti pro-europeni. Iata cateva argumente:

1. Spectacolul tine de neadmiterea lui Chirtoaca. El joaca rolul unei jertfe, de a-i fi mila cuiva de el. In sens ca toti chisinauienii se vor solidariza cu dansul. In tot timpul cand au fost subiecte importante de rezolvat, incepand cu parcarile si terminand cu calitatea drumurilor, Chirtoaca mereu s-a victimizat. Acesta este rolul pe care el il joaca.

2. Este o tentativa de a proteja participarea lui Chirtoaca la dezbaterile publice. Sunt putine lucruri pe care poate sa le spuna direct. In mod normal am zis daca nu este condamnat trebuie sa iasa si sa fie admis in aceasta campanie pentru referendum. Nu este nici condamnat, ceea ce este un joc impreuna cu Guvernarea. Chirinciuc este la libertate, Gamretchi este la libertate, Grozavu este la libertate, consilierii implicati in cazul Didenco, chiar si Didenco este la libertate. Nimeni nu este condamnat si nici Chirtoaca nu este si nici nu va fi condamnat. Totul este un joc.

Toate lucrurile sunt si mai grave pentru ca PD si PL este clar, iar DA si PAS sunt complici in pastrarea statusului a acestei situatii urate in care se afla capitala. Ei il protejeaza pe Chirtoaca: haideti sa facem rau socialistilor. Va reamintesc ca acum este referendum, nu alegeri. La functia de primar veti putea participati totii: Maia Sandu, Andrei Nastase, Pavel Filip, toti.

Astazi vorbim despre referendumul de demitere a primarului capitalei, cand trebuie lumea sa iasa cu buletinele la vot si sa spuna sunt pentru sau contra. Haosul trebuie oprit. Chisinauienii pot sa demonstreze ca un functionar de stat poate fi demis atunci cand nu face lucrurile corect. Este un caz unic cand ar putea cetatenii sa-i pedepseasca pe cei care nu-si fac datoria, iar acest cetatean, Dorin Chirtoaca, este protejat in hora, incepand cu PD, PL, PAS si DA.

Noi suntem siguri ca astazi Chirtoaca poate fi demis, iar in capitala va fi ordine. Asa cum Chirtoaca, ba e la Colonita, ba vopseste pragurile, usile la casa. Chirtoaca este incurajat de toti cei din dreapta ca sa ramana in functie. Noi vom depune toate eforturile ca sa-l demitem. Sa se mobilizeze cei care cu adevarat vor asta. Alegerile vor fi in primavara, acum este doar referendumul, va reamintesc inca o data. "

Doar socialistii si liberalii sunt participanti in cursa electorala pentru referendumul din 19 noiembrie. Liberalii isi indeamna sustinatorii sa nu iasa la vot, in timp ce socialistii sunt pentru demiterea lui Chirtoaca din functia de primar.