Ion Ceban este candidatul socialistilor la functia de primar al capitalei - VIDEO

Igor Dodon, care pana a ajunge presedinte a fost liderul socialistilor, astazi a revenit in randurile acestora si a stat la tribuna principala alaturi de Zinaida Grecianii

Igor DODON, PRESEDINTE: “Dumneavoastra m-ati ales lider neformal, de aceea evident la initiativa domanei Grecianii am acceptat sa vin la aceasta sedinta destul de importanta. Deciziile pe care urmeaza sa le luati sa le luam impreuna sunt foarte, foarte importante nu numai pentru Chisinau, dar pentru intreaga tara.”

Presa a avut acces la sedinta PSRM doar cateva minute, dupa care a fost rugata sa iasa. Dupa o ora de discutii tot presedintele Igor Dodon a anuntat candidatura socialistilor la functia de primar al capitalei.

Igor DODON, PRESEDINTE: „Au fost discutate patru candidaturi. Decizia a fost luata unanim pentru a inainta in calitate de candidat la functia de primar al capitalei pe presedintele fractiunii PSRM din CMC, pe Ceban Ion.”

Ceban nu s-a arat surpins de decizia consiliului republican.

Ion CEBAN, PRESEDINTE FRACTIUNEA PSRM DIN CMC: “Este o mare responsabilitate. Lucrurile in Chisinau stau foarte prost. De foarte multi ani situatia este proasta. -V-ati dorit? -Noi cu toata echipa muncim sa schimbam lucruile. Direct sau indirect ca Dorin Chirtoaca si-a dat demisia este si meritul nostru.”

Igor Dodon, care in 2011 a vrut sa fie primar de Chisinau, dar a pierdut in fata lui Dorin Chirtoaca in turul doi este convins ca Ceban are sanse sa ajunga edil al capitalei.

Igor DODON, PRESEDINTE: “Ca persoana cu experienta, eu cred ca in premiera sansele sunt unicale pentru ca un candidat unui partid de stanga sa castiga alegerile, dar cu o singura conditie sa nu faca geopolitica. Despre canalizare si transport, geopolitica lasati-o in parlament.”

Decizia de astazi Consiliului Republican al PSRM urmeaza sa fie aprobata de executivul partidului. Socialistii spun ca vor avea un candidat si pentru Balti, dar inca nu au luat o decizie in acest sens.

Intr-o postare pe facebook, candidatul PL la primaria Chisinau, Valeriu Munteanu a scris ca acum Plahotniuc are doi candidati toxici pentru Chisinau si ca Silvia Radu va fi candidatul principal.

Anterior democratii au anuntat ca vor sustine un candidat unic al principalelor partide de dreapta. Printre cei care au anuntat ca vor candida la sefia capitalei mai este si liderul PPDA, Andrei Nastase.

Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia.