Ion Ceban, la 2 zile de la arestarea primarului: "Chirtoaca trimis acasa! Plahotniuc si Ghimpu ne iau de prosti, totul e o intelegere clara". Mesajul postat pe facebook

"Chirtoaca trimis acasa! Plahotniuc si Ghimpu ne iau de prosti, totul e o intelegere clara, PL a plecat in "opozitie" doar de forma. Coalitia unionista functioneaza mai bine ca oricind, Plahotniuc il trimite pe Ghimpu in opozitie ca spera ca ii salveaza asa partidul pentru Parlamentare, anticipate sau ordinare din 2018. Nu va ajuta asta PL. Nu mai exista astfel de partid. Баста карапузики", a cris Ceban pe pagina sa de socializare.

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost reţinut de procurorii anticorupţie şi CNA în dosarul parcărilor cu plată. Acesta a fost plasat în izolatorul Centrului Naţional Anticorupţie pentru 72 de ore, fiind bănuit de trafic de influenţă. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.