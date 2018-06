Ion Ceban: "Vom contesta decizia instantei. Noi am depus contestatii, dar nu am cerut anularea alegerilor. Unul dintre principalii beneficiari al acestei situatii este Andrei Nastase, iar PSRM are cel mai mult de pierdut"

Ion CEBAN: "Nimeni nu a solicitat excluderea din campanie sau nevalidarea mandatelor. Ceea ce s-a invocat ieri de catre, inclusiv, Andrei Nastase este un fals. Ceea ce s-a scris pe facebook.

Nu a existat nicio solicitate, nici din partea avocatilor nostri ca sa fie invalidate alegerile sau sa fie invalidat mandatul. Noi asteptam motivarea. Am vazut diferite reactii. Repet, decizia instantei este incorecta.

O sa depunem toate documentele pentru a anula in intregime aceasta hotarare. Ceea ce priveste anularea alegerilor, chiar si fara partea motivanta, asta ar insemna ca nici eu nu am avut dreptul sa particip in aceasta campanie electorala.

Desi eu nu am incalcat nimic. Eu nu vad cum ma vizeaza pe mine acest subiect. Unul dintre principalii beneficiari al acestei situatii este Andrei Nastase. Eu ca si persoana mi-as fi dorit sa-l vad pe Nastase la primarie ca sa demonstreze capacitatile sale administrative.

Totodata, eu cred ca cel mai mult are de pierdut in aceasta circumstanta PSRM, pentru ca noi am contestat. Vom pleda pentru anularea acestei hotarari. Noi nu avem nevoie de Andrei Nastase in strada, dar avem nevoie de el la primarie, pentru a demonstra ca suntem mai buni.

Aceasta decizie este incorecta si cu un substrat politic foarte substantial. Am mai vazut chestiuni de genul acesta. Noi astazi vom ataca, dupa ce vom primi motivarea."





Ieri noaptea, alegerile locale de la Chisinau au fost declarate nule. Mandatul primarului ales, Andrei Nastase, nu a fost validat de magistrati. Decizia a fost anuntata de magistrata Judecatoriei Chisinau, sediul Centru. Astfel, actualul primar interimar, Ruslan Codreanu ramane in functie. Codul electoral spune ca pana la alegerile locale generale din 2019 nu pot fi organizate scrutine noi.