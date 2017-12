Ion Durnea, un tanar din Rezina, la cei 22 de ani isi gestioneaza deja propria afacere. Gratie unui grant oferit de UE, tanarul a deschis un service auto pentru masinile de mare tonaj

VIDEO IN CURAND.



La varsta cand semenii sai absolvesc facultatea si abia incep sa-si caute un loc de munca, Ion Durnea, la 22 de ani, conduce deja o afacere. Ideea unei statii de reparat camioane i-a venit pe cand era elev la Colegiul de Comert.

Ion DURNEA, OM DE AFACERI: "In vacanta de vara veneam des pe acest teritoriul cu unchiul meu si vedeam cu ce probleme se confrunta baietii si de ce ar fi nevoie."

Visul a devenit realitate, in anul doi de facultate, cand a aplicat la un concurs de granturi pentru tineri finantat de Uniunea Europeana. Din cei peste 13 mii de euro a cumparat utilajul necesar pentru service-ul auto - aparate de sudat, un dispozitiv de colectare a uleiului din motor si multe altele. Si pentru ca deseori se intampla ca vehiculele sa se defecteze chiar pe carosabil, Ion a achizionat si un generator de curent electric.

Ion DURNEA, OM DE AFACERI: "Ne ajuta pe timp de noapte cu iluminarea. In caz de defectiune pe drum ne telefoneaza clientul ne spune aproximativ ce s-a defectat. Noi luam instrumentele necesare. La o disnta de 100 de km costul doar pentru deplasare este de 500 de lei."

Mai toti angajatii sunt de doua ori mai mari decat seful. Mecanici insa nu vad in asta o problema

Ion DURNEA, OM DE AFACERI: "E pura colaborare. Ei stiu partea mecanica, eu am organizat echipamentele partea contabila."

"Aproape de casa. Nu trebuie sa plecam peste hotare. Suntem langa familie. Un sef minunat."

Service-ul auto se afla in apropriere de fabrica de ciment, pe teritoriul unei firme auto, astfel ca firma nu duce lipsa de clienti.

"Trebuie sa te deplasezi la Chisinau ca sa scoti o roata. Cheltuielile erau mari. Acum e totul pe loc."

Barbatul spune ca, acum un an, TIR-ul sau s-a defectat in apropiere de Bucuresti, asa ca i-a chemat pe mecanici tocmai acolo.

"Pe noi mult mai ieftin ne-a costat sa-i aducem de aici incolo sa ne repare, decat sa reparam in Romania."

Desi, afacerea este una profitabila, tanarul isi doreste si mai mult.

Ion DURNEA, OM DE AFACERI: "4 ani in ruma randul la uzina de ciment ajungea la vreo 2 kilometri acum daca este rand de cinci camioane. Este criza in Moldova, lumea se construieste mai putin, mai putin ciment procura, mai putin transport pe aici circula. "

Intre timp, spera sa obtina inca un grant, ca sa poata construi o incapere, unde sa incapa 2-3 camioane, pentru ca in sezonul rece e dificil de muncit in aer liber. In paralel cu dezvoltarea afacerii, Ion studiaza la Academia de Studii Economice la Facultatea de Marketing si Logistica. Recunoaste ca nu-i este usor.

Ion DURNEA, OM DE AFACERI: "Imi perioada examenelor este destul de dificil."

Ion Durnea este unul dintre cei 70 de tineri care au obtinut graturi europene, in valaroare de pana la 14 mii de euro, pentru a-si crea o afacere.