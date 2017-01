Ion Ungureanu a fost inmormantat la cimitirul central din capitala. Drapele au fost arborate in berna, desi presedintele a refuzat sa decreteze zi de doliu - VIDEO

Zeci de oameni, cu lumanari in mani si lacrimi in ochi, s-au recules astazi dimineata la sicriul lui Ion Ungureanu, depus la catedrala "Sfanta Teodora de la Sihla".

De la biserica, purtat de miltarii garzii de onoare, sicriul a fost depus la Palatul National.

"Cultura noastra a pierdut un mare om."

"Si-a dat ce e mai scump in viata, pentru popor, pentru natiune."

Parterul Palatului National a fost prea mic pentru multimea care a venit sa-si ia ramas bun de la Ion Ungureanu. Cu flori in mana si tricolorul agatat la piept, oamenii au cinstit memoria celui care a semnat Declaratia de Independenta .

"Am venit si noi sa dam omagiu pentru acest om care a facut multe pentru tara noastra."

"Un om cu litera mare."

Si-au luat ramas bun de la Ion Ungureanu rude, colegi, prieteni, artisti, scriitori, dar si oficiali.

Gheorghe GHIDRIM, ACADEMICIAN: "Ultimele 3-4 luni a fost un calvar, un chin adevarat pentru el, dar boala de care a suferit nu se trateaza nicaieri pe lume."

Nicolae DABIJA, SCRIITOR: "Mi-a spus sa va transmit urmatorul lucru: Sa fiti atenti, dusmanul e la porti, luptele intre frati in acest clipe sunt foarte periculoase."

Spiridon VANGHELI, SCRIITOR: "Avea o intelepciune solomonica, ca un solomon al nostru. Unde era mai greu, acolo punea umarul Ion Ungureanu."

Monica BABUC, MINISTRU AL CULTURII: "E greu sa iti inchipui ca cineva ar putea candva acoperi acest gol."

Raisa VIERU, SOTIA LUI GRIGORE VIERU: "Pacat ca s-a dus asa de repede."

Nicolae BOTGROS, ARTIST: "Dumnezeu sa ii faca acolo lumina dreapta, ca poate pe pamant a avut mai putina."

Au fost prezenti la inmormantare si fostii presedinti Mircea Snegur si Petru Lucinschi, dar si Nicolae Timofti, care este la prima aparite publica de cand nu mai detine functia suprema in stat. Dan si Stefan, fii lui Ion Ungureanu, au primit numeroase mesaje de condoleante.

Presedintele a refuza sa decreteze ziua de astazi, una de doliu asa cum i-a cerut premierul Pavel Filip.

Pavel FILIP, PRIM MINISTRU: "Nu stiu care a fost motivul, dar precum va spuneam doliul nu se produce in urma unor decrete prezidentiale, dar in urma virtutii vointei poporului."

In lipsa unui decret prezidential la Straseni, Ialoveni, dar si in capitala drapelele au fost arborate in berna.

"Rusine pentru neamul acesta care nu stie sa-si cinsteasca adevaratele valori."

Nicolae DABIJA, SCRIITOR: "Ion Ungureanu a fost un ostas al adevarului, iar actualul presedinte este un ostas al minciunii, era si firesc ca undeva sa nu se intalneasca decretul unuia cu nemurirea altuia."

Ion Ungureanu a fost inmormantat totusi cu onoruri militare langa poetul Grigore Vieru. Artistul s-a stins sambata, la 81 de ani, intr-un spital din Bucuresti. A fost deputat in primul parlament si a votat Declaratia de Independenta.

Pana in 1994, Ungureanu a fost ministru al Culturii. Primaria Chisinau a anuntat ca o institutie sau o strada din capitala ar putea purta numele lui Ion Ungureanu.