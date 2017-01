Ion Ungureanu va fi inmormantat marti la Chisinau. Ziua de 31 ianuarie ar putea fi decretata zi de doliu national - VIDEO

Intre timp, primaria anunta ca va propune consiliului municipal ca o strada sau o institutie din capitala sa poarte numele regretatului artist. Ion Ungureanu s-a stins ieri, la 81 de ani, intr-un spital din Bucuresti.





A fost unul dintre deputatii primului parlament, care au votat Declaratia de Independenta. Pana in 1994, Ungureanu a fost ministru al Culturii. In aceasta functie, el a impus regizorii moldoveni sa lucreze timp de 2 ani in teatrele din Romania pentru a invata limba literara. Este Artist al Poporului, are Premiul National, iar acum 2 ani a devenit cetatean de onoare al orasului Chisinau.