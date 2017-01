Ionel Istrati si-a lansat acum cateva minute noul videoclip filmat in tundra siberiana. Cat a costat, dar si cum a rezistat - declaratiile interpretului - VIDEO/GALERIE FOTO

PREMIERA! IONEL ISTRATI - КТО Я ЕСТЬ [ official video ]

Filmarile la noul videoclip au durat 5 zile. Chiar si asa, echipa de productie a lucrat numarand minutele, de vreme ce ziua in regiunea Yamala tinea doar cateva ore.

In imagini, Ionel Istrati apare imbracat in haine specifice zonei, dansand pe gheata, pentru ca mai apoi sa urce intr-o trasura trasa de reni. La un moment dat in imagini apar si localnicii, iar privelistea iti taie rasuflarea.

Artistu spune ca mai bine de o saptamana a trait ca un nomad, departe de lumea civilizata. Investitia a fost una consistenta, insa interpretul nu a vrut sa ne spuna cat l-a costat videclipul.

Piesa “Cine sunt eu” a fost scrisa de compozitorul Alexei Palamarciuc, autorul hitului “Liubliu tebea”, iar clipul a fost realizat de echipa "Spoiala Brothers", care a folosit si o drona pentru a surprinde scenele spectaculoase.

Ultimul videoclip lansat de interpret a fost iarna trecuta si a adunat mii de vizualizari. Apreciat a fost si videoclipul "Dor de Mama", unde apare Andreea Marin, dar si "Wake me Up", productie realizata alaturi de Xenia Deli.