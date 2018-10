iPhone XS si iPhone XS Max, disponibile in magazinele Unite Moldtelecom

Unite, operatorul numarul 1 de Internet mobil si in calitate voce, va pune la dispozitie cele mai noi modele de smartphone-uri, odata cu lansarea lor in marile capitale ale lumii. iPhone XS si iPhone XS Max sunt disponibile acum in magazinele Unite Moldtelecom. Intr-o perioada in care tehnologiile avansate sunt indispensabile activitatii zilnice, Unite are grija sa iti ofere la zi tot ce este nou si trendy.