Isi achita constiincios facturile, dar apa pe care o primesc este murdara, putina, sau chiar lipseste. Localnicii din Suruceni, Ialoveni se plang ca apeductul la care sunt conectati le da mereu batai de cap - VIDEO

Valentina este mama a trei copii si spune ca in lipsa apei, are mainile legate.

"Uitativa cate rufe am, trebuie sa ma duc saptamanal sa cheltui bani la curatatorie in Chisinau, apa vine foarte rar dar si cand vine e neagra, uitativa in baie, s-a inegrit tot."

Are noroc de mama sa, care o ajuta sa care apa de la fantana.

"Eu aduc apa de mancare de spalat pentru tot ce trebuie in gospodarie, seara aducem mai multe, avem nepotii, ne gandim sa faca ceva ca nu suntem in secolul 18."

Si daca apa totusi curge din robinet, mai de fiecare data aceasta este murdara. Oamenii si-au pus si filtre, aceste insa se strica cat ai zice peste.

"Uitati-va acest filtru este negru, are o saptamana decand e schimbat, un filtru costa 100 de lei, le schimbam foarte des."

Satenii spun ca le este greu sa se duca mereu la fantani, care sunt departe.

"Cand se stinge lumina si incepe a pompa apa vine murdara, neagra in doua cu glod, trebuie sa astepti o saptamana ca sa se limpizeasca."

Autoritatile din Suruceni nu au fost de gasit pentru explicatii.

Oamenii din sat spun ca s-au adresat autoritatilor locale de nenumamarate ori, insa fara nici un rezultat. Primarul satului le-ar fi spus anterior, ca problema exista din cauza datoriilor, iar pana cand acestea nu vor fi platite, ea nu va fi remediata.