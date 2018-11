Locuitorii unui bloc din capitala se plang ca de mai bine de un an sunt nevoiti sa suporte un miros greoi si mormanele de deseuri pe care o femeie le aduna la etajul al doilea. Reactia autoritatilor - VIDEO

Cand intri in acest bloc de pe strada Ginta Latina esti intalnit de un miros ingrozitor. La etajul al doilea, chiar in scara, gasesti o adevarata gunoiste. O multime de pungi si cutii incarcate cu deseuri sunt tinute aici, asa incat e greu sa ajungi pana la etajul al treilea, fara sa le atingi. Locuitorii spun ca toate sunt aduse de o femeie care traieste acolo.

“Intr-o zi a adus varza murata, miroasea in toata scara. Este insuportabil, mai ales pentru copii.”

“O intrebam si se curata si iarasi se aduna toate aceste chestii, miroase pana sus.”

Vecinii spun ca au scos deseurile din bloc de cateva ori, insa la scurt timp scara se umplea din nou de gunoaie. Femeia le-ar aduce de la tomberoane.

“De ani de zile ne deranjeaza, il aruncam si ea iarasi il aduna. Intrati la ea in casa sa vedeti ce se intampla pe la balcoane.“

Am incercat sa vorbim cu femeia acuzata de vecini ca ar cara aici deseurile, dar ea ne-a inchis usa. Nu este singurul caz de felul acesta. In luna mai, salvatorii si muncitorii de la au descins in locuinta unei batrane de la Telecentru si au scos de acolo tone de deseuri.

Iar in iulie au fost evacuate camioane de deseuri dintr-un apartament din satul Roscani, raionul Anenii Noi. Acolo vecinii au descoperit trupul neinsufletit al barbatului care s-a stins printre mormanele de gunoi pe care le aduna.

Seful directiei Locativ Comunale ne-a spus ca va reveni mai tarziu cu o replica.

Pentru aceasta practica psihologii au o explicatie. Ei spun ca adunatul deseurilor si a obiectelor vechi si nefolositoare este o metoda prin care unii oameni isi manifesta sentimente inabusite, fie pierderea unor oameni dragi sau a unor lucruri importante.