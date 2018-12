Isi incheie mandatul cu speranta ca vor reveni in legislativ, dar nu au prea multe regrete. Deputatii si-au aruncat unul altuia vina pentru nereusitele acestei legislaturi: "Actualul Parlament o sa ramana cel mai corupt" - VIDEO

Isi incheie mandatul cu speranta ca vor reveni in legislativ, dar nu au prea multe regrete. Deputatii si-au aruncat unul altuia vina pentru nereusitele acestei legislaturi, dar spun ca au pregatit deja un teanc de sfaturi pentru cei care le vor lua locul. La incheirea celor patru ani de guvernare, unii dintre alesi isi vor petrece sfarsitul de an in vacante departe de casa.