Isi ispasesc pedepsele muncind in folosul comunitatii. Mai multe persoane care au fost condamnate la inchisoare pentru infractiuni usoare, nu stau inchise intr-o celula din penitenciar, ci lucreaza neremunerati - VIDEO

Acest tanar, in varsta de 19 ani, a fost condamnat acum cateva luni la 3 ani de inchisoare. Ca sa nu-si petreaca tot acest timp inchis intr-o celula, avocatul sau a cerut ca el sa fie pedepsit pentru furtul pe care l-a savarsit, cu munca neremunerata in folosul comunitatii. Instanta a decis sa-l puna sa munceasca gratuit, 160 de ore.

A petrecut 7 luni in penitenciar, timp in care s-a desfasurat ancheta si spune ca nu mai vrea sa revina acolo vreodata.

"Aici e mai bine, cu mult mai bine decat acolo."

Este fericit ca se afla in libertate, alaturi de familia sa. A fost repartizat la un centru de plasament pentru batrani, unde lucreaza cate patru ore pe zi. In mare parte ajuta administratia prin gospodarie dupa care merge la alt job, pentru care este platit.

"Ma trezesc de dimineata imi beau ceaiul si vin la munca, stau pana la 12 si ma intorc inapoi acasa. Peurma ma duc la alt serviciu."

Vladimir, care este administratorul Centrului de plasament, are grija ca tanarul sa nu stea fara treaba nicio clipa.

Vladimir TULUN, ADMINISTRATORUL CENTRULUI DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VARSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI: "Baiatul face curatenie si face sa fie frumos. Toamna si primavara avem nevoie de voluntari pentru ca sa facem ordine. Dupa ce termina lucru aici o sa inceapa pe afara ca este de lucru."

Iar acest tanar, care nu a vrut sa discute cu echipa Pro Tv, a ajuns sa mature curtile de blocuri, dupa ce a urcat beat la volan.

Elvira TIPORDEI, MAESTRU PE LUCRATORII DE LA SALUBRIZARE: "Nu avem personal, iar persoana care munceste acum este foarte bravo. Lucreaza bine conform graficului constiincios. Dar este putin mai rezervata mai inchisa, s-a acomodat foarte repede in brigata de lucratori."

Autoritatile spun ca asemenea pedepse sunt mult mai eficiente pentru infractori.

Liubovi BOZEAC, SEF BIROUL DE PROBATIUNE CENTRU: "Pedeapsa in forma de munca in folosul comunitatii este doar in folosul societatii. Ei constientizeaza ca au avut un conflict cu legea si este iesire din situatie, asta este lucru in folosul comunitatii."

Unii condamnati aleg ulterior sa se angajeze acolo unde au muncit cat si-au ispasit pedeapsa.

Gavriil CUPCEA, SEF SECTIA LOCATIV SECTORUL CENTRU: "Pretura sectorului Centru antreneaza persoane condamnate la munca in folosul comunitatii in diferite domenii. De obicei sunt antrenati la lucrarile de salubrizare."

Potrivit datelor Biroului de Probatiune, in prezent in capitala isi ispaseasc pedeapsa prin munca in folosul comunitatii, in jur de 27 de persoane.