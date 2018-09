Isi taie porcii de frica pestei porcine. Asta fac locuitorii unui sat aflat in carantina din cauza virusului. Oamenii tin carnea in congelatoare, dar se plang ca nu au cui sa o vanda - VIDEO

Satul Crocmaz din raionul Stefan Voda este una dintre localitatile aflate in carantina. Din cauza pestei porcine africane, familia Velescu, care are o ferma de porci de mai bine de 10 ani, a decis sa-si taie animalele.

Valentina VELESCU: "I-am crescut si am vrut sa fac niste bani. Purceii cu boala aceasta o sa-i taiem sanatosi. Am auzit ca vor sa le de-a foc si i-am taiat."

Femeia spune, insa, ca nu are cui sa-i vanda carnea, asa ca inregistreaza pierderi.

Valentina VELESCU: "O sa-i taiem, o sa-i punem in borcane. Nu-i putem sa-i vindem, nimeni nu ne dea voie ei sunt in carantina."

Pentru a nu raspandi virusul, responsabilii au stropit curtile oamenilor cu dezinfectant.

Ilie VELESCU: "Dezinfectie o facut tot, de la primarie mi-a dat toate cele necesare."

Pentru ca e in carantina, la intrarea si iesirea din localitate au fost instalate bariere pentru vehicule.

"Este instalata pentru ca boala care este in sat sa nu se extinda. O prelucram cu solutie speciala cu ajutorul pompei prelucram rotele transportului.Cu carne in sat poti intra, iar de iesit cu ea nu se poate, politia o poate confisca."

Responsabilii de la ANSA sustin ca in acest sat, unde au fost depistate trei focare, au fost luate toate masurile pentru a preveni raspandirea virusului. Porcii infectati au fost nimiciti.

Maxim SARBU, SEFUL DIRECTIEI PENTRU SUPRAVEGHERE SANITAR-VETERINARA, ANSA: "Oamenii nu trebuie sa tainuiasca ca tin porci acasa. Sa informeze medicul veterinar despre focar. Se face o groapa adanca se arde carcasul si se inhumeaza cu pamant pentru a trece dezinfectarea."

Primarul satului, impreuna cu consilierii, au informat oamenii despre pesta porcina si consecintele ei.

Ion VELESCU, PRIMARUL SATULUI CROCMAZ: "Toti locatarii din sat sunt informati si sunt dotati cu dezinfectat in toate gospodariile din localitate. "

In Republica Moldova au fost inregistrate 14 focare de pesta porcina, patru localitati fiind in carantina. In tarile vecine, situatia este si mai grava. In Romania, de exemplu, pana acum au fost inregistrate aproape 900 de focare, iar peste 200 de mii de porci au fost sacrificati. Pesta porcina africana nu poate fi tratata si nici nu exista un vaccin impotriva virusului. Pentru prima data, boala a ajuns in tara noastra acum doi ani.