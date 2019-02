Istoria emotionanta a fetitei de 4 ani, care a fost surprinsa de mama sa chiar de ziua ei de nastere. Mama: „Nu am mai avut rabdare, am scos capul de urs si am strans-o in brate” - VIDEO

Mama Laviniei trebuia sa rosteasca doar patru cuvinte ca micuta sa o recunoasca. Asa ca ursul de plus, gata sa explodeze de atata dor, nu a mai rezistat si si-a scos masca.

Olesea RUSU, MAMA: „Nu am mai avut rabdare, am scos capul de urs si am strans-o in brate. Nu puteam sa ma abtin. Aveam impresia ca imi fuge pamantul de sub picioare.”

Sarbatoarea a durat doar cinci zile, dupa care Olesea a luat avionul inapoi spre Londra. Cu aproape trei ani in urma, pe cand Lavinia avea doi ani, femeia si-a luat inima in dinti si si-a urmat sotul in Anglia. Acum cu bani englezi, si cu inimile pline de dor, cladesc casa care pana nu demult era doar un vis.

Olesea RUSU, MAMA: „Aici e foarte greu. Sa vii acasa sa nu gasesti copilul. Nevoia ne duce peste tot.”

Timpul celor doi soti se masoara in zilele ramase pana cand vor reveni acasa. In toamna au luat-o si pe Lavinia cu ei, insa micuta le amintea in fiecare zi ca vrea sa se trezeasca la Bursuceni, in casa bunicii Galina si a bunicului Vladimir.

Lavinia: „Nu bine, e greu. -Duceai dorul copiilor cu care te jucai? -Da si de bunica.”

„A fost in Anglia si parca nu ne aflam locul. Am dus-o pana la avion si cand ne-am intors acasa, sotia vede un papucel si incepe a plange.”

„Intreba, ce fac vacutele. Mama ii spune, ce facem, mergem in Moldova? -Ea spune ca ma duc, dar sa vii si tu cu mine.”

Olesea si Vladimir isi strang fetita in brate cam de trei ori pe an, in restul zilelor povestirile se deapana in fata tabletei.

„-Cat de des se intalneste familia, toti trei la o masa? -La sarbatori, Anul Nou, de Pasti. -In restul zilelor, mama, tati, cum ii spune noapte buna? -Pe internet.”

Tot pe internet Olesea va auzi “te iubesc mami” de 8 martie. De ziua internationala a femeilor, Lavinia va canta un cantec pe scena de la gradinita. Repetitiile pentru marele eveniment au loc seara de seara.

„Lasam si de pus in pamant, esential e sa fie la un nivel frumos.”

In pauze fetita isi vede de treaba in casuta in care ea este principala gospodina. Face curatenie, da cu matura, isi aranjeaza lucurile dupa bunul plac, si le canta jucariilor inainte de somn.

„Hai adormi mai repejor, hai adormi mai repejor, puiul mamei hai adormi mai repejor.”

„Aici este baia, aici masa, scaune, aici este bucataria, iar aici mancarea.”

Micuta este mana dreapta a bunicii. O ajuta la bucatarie si la treburile din gospodarie.

„-Aveti ajutor in gospodarie? -Da. Seara cand vacile vin, repejor iese inaintea lor. Hai bunelu, hai bunica, mergem sa le mulgem, sa le legam.”

„Gaini, rati. -Tu le hranesti? -Da, o ajut pe bunica.” -Cum il cheama pe acesta? -Cotic. -Cine i-a pus numele? -Badea. Pe caine il hranesc cu poama.”

Olesea nu prea indrazneste sa priveasca departe in viitor, asa cum nu prea stie unde o va duce viata peste 4-5 ani. Parintii ei au insa un singur gand, sa-i vada pe toti trei impreuna.

„As vrea sa-i vad ca aiba casa lor, sa fie fericiti si sa nu se mai duca peste hotare.”

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: „In istoria acestei familii se pot regasi zeci de mii de moldoveni. Pe ulita Olesei din Bursuceni putem citi harta lumii. Vecinii de acolo sunt plecati in Germania, cei de peste drum in Franta, iar la gospodaria din cold nu mai traieste nimeni.

„Prima casa, Viorel e plecat in Franta. Vecinii la Moscova...”

Micuta cu ochii caprui are insa curaj sa viseze cat pentru o tara intreaga.

„-Sa fiu bucuroasa. -Ce inseamna sa fii bucuroasa? -Mama, bunica, badea, bunelu, badea Stefan si tata.”