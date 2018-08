Istoria Moldovei poate fi nu doar citita, dar si ascultata. Articole audio, care pot fi descarcate direct pe telefonul mobil, au aparut recent pe internet - VIDEO

O optiune pentru cei care au obosit de carti si manuale sau, pur si simplu, prefera sa asculte mai mult decat sa citeasca, pot fi podcast-urile. Mai nou, gasiti pe internet articole audio despre Istoria Moldovei. Autorul este Natan Garstea, un expert economic, care este pasionat de istorie.

Natan GARSTEA, AUTOR: „- Puteti sa ascultati in masina, la munca sau oriunde. Oamenii nu au timp pentru citit."

Autorul spune ca pana acum a ascultat podcast-uri despre istoria altor state, iar apoi a cautat articole audio si despre tara noastra, dar nu le-a gasit. Asa ca, s-a gandit sa le creeze singur. Recunoaste ca a depistat in carti multe evenimente istorice interpretate diferit, in functie de factorii politici.

Natan GARSTEA, AUTOR: „Cand a inceput sa apara ideea nationala a romanilor, atunci s-a pus accentul ca suntem urmasii Romei. Apoi a urmat un curent national autohton si s-a spus ca dacii au stat la baza crearii popoarelor noastre. Foarte des, din pacate, istoria e influentata de politic. Uitati-va la noi ce se intampla si cum se schimba manualele de istorie. Eu incerc sa vorbesc despre fapte, fara a le da o interpretare."

Pana acum, au fost inregistrate 11 articole audio, despre mai multe perioade din istoria tarii.

„Moldova se afla la intersectia Orientului si Occidentului. Grigore Ureche spunea ca se afla, citez, „in calea rautatilor“.

Natan GARSTEA, AUTOR: „Sunt perioade interesante ale istoriei. Exista o mie de ani, in care nu se stie aproape nimic. Este interesant sa gasesti din alte surse anumite informatii."

Podcast-ul despre istoria Moldovei se bucura deja de ascultatori fideli, mai ales ca articolele snt dispnibile online ori pot fi descarcate gratuit, direct pe telefonul mobil si ascultate fara conexiune la internet.

Natan GARSTEA, AUTOR: „O persoana s-a apropiat in avion de mine si a zis ca asculta."

De-a lungul timpil istoria a fost un subiect controversat in tara noastra, impartind cetatenii in doua tabere. In 2017, dupa ce a devenit presedinte, Igor Dodon a anuntat ca vrea ca in scoli sa fie studiata istoria Moldovei si nu cea a Romaniei, mentionand ca va face acest lucru dupa alegerile parlamentare. Decizia, insa, a fost dur criticata de un grup de istorici si profesori, dar si de numerosi elevi.