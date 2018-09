Sotia barbatului care a decedat pe aerodromul din Horesti s-a stins dupa ce a aflat despre moartea acestuia: a facut atac de cord

Stirea se actualizeaza.

Contactat de PROTV, presedintele aeroclubului din Chisinau, Sergiu Mocanu, sustine ca a discutat cu colegii barbatului decedat, iar acestia i-au spus ca tot ieri si sotia victimei s-a stins, dupa ce a aflat despre tragedie. Aceasta ar fi facut un atac de cord.

Totodata, directorul de zbor al aerodromului din Horesti, Andrei Gherta, care lucra cu victima din 2013, ne-a spus ca sotia barbatului s-a stins in aceasta dimineata. Potrivit lui, femeia avea probleme la inima si a murit in urma unui atac de cord.

Tragedia s-a produs ieri, la amiaza. Potrivit politiei, barbatul de 60 de ani lucra la aerodrom in calitate de inginer. Acesta a urcat in aparatul de zbor pentru verificari, insa la un moment dat din cauza unei defectiuni la motor, avionul a pornit brusc si s-a lovit de aripa unui alt aparat de zbor. In urma impactului barbatul a murit pe loc.