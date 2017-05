Iurie Chirinciuc, acuzat de acte de coruptie, ramane in arest in izolator. Alexandru Pincevschi, cercetat in dosarul pracarilor cu plata a fost plasat in arest la domiciliu - VIDEO

Ministrul Transporturilor Iurie Chirinciuc, acuzat de acte de coruptie, ramane in arest in izolator. Decizia a fost luata astazi de catre magistratii de la Curtea de Apel, la demersul avocatilor acestuia, care s-a examinat in lipsa ministrului. Mai norocos a fost astazi milionarul Alexandru Pincevschi, cercetat in dosarul pracarilor cu plata care la fel a contestat mandatul de arest emis pe numele lui. Acesta a fost plasat astazi in arest la domiciliu asa cum colaboreaza cu ancheta.