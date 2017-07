Iurie Chirinciuc, eliberat din arest la domiciliu, iar in cateva saptamani isi va afla si sentinta. Declaratiile fostului ministru al transporturilor - VIDEO

Iurie CHIRINCIUC, EX-MINISTRUL TRANSPORTURILOR: “Eu nu mi-am recunoscut vina, eu am spus ce am facut, am spus ca am facut drumuri, nu pentru mine ci pentru popor.”

Chirinciuc mai spune ca se asteapta la o decizie de achitare, asa cum el ar fi nevinovat, iar dosarul sau este unul politic.

Iurie CHIRINCIUC, EX-MINISTRUL TRANSPORTURILOR: “Voi stiti tare bine din partea cui. Ati difuzat cum eu primesc pachete, dar acele imagini nu au nici o legatura cu dosarul meu.”

Astazi lui Chirinciuc i-a fost schimbata si masura de reprimare din arest la domiciliu in control judiciar pana la sentinta. De cealalta parte, procurorii spun ca fostul ministru si-a recunoscut vina integral si mai mult, in cadrul sedintei de astazi care a durat aproximativ 4 ore, Chirinciuc ar fi facut-o din nou. Totodata, in cateva saptamani, magistratii de la Buiucani ar putea pronunta si o sentinta in cazul acestuia.

Fostul ministrul al Transporturilor este acuzat ca ar fi facut presiuni asupra unei companii, care urma sa repare soseaua de centura a municipiului Chisinau, sa cedeze jumatate din lucrari unui alt agent economic, dar si jumatate din bani, fiind vorba de 4,5 milioane de euro.

De asemenea, Chirinciuc este banuit ca ar fi dat indicatii sa fie reparat din banii publici un drum de acces din raionul Ungheni, unde era amplasata o companie afiliata lui.