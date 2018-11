Iurie Leanca a sesizat procuratura ca sa investigheze din contul cui sunt platite studiile copiilor liderului PPDA, Andrei Nastase, care invata in Germania - VIDEO

Iurie Leanca nu a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile. La inceputul lunii octombrie, in urma unei investigatii a postului Jurnal TV, deputatul liberal, Lilian Carp a cerut procuraturii sa investigheze daca primarul de Orhei Ilan Shor, condamntat la sapte ani de inchisoare in dosarul Bancii de Economii, i-a platit fiului lui Iurie Leanca studiile in Marea Britanie.

Procuratura mentioneaza ca plangerea a fost anexata unei cauze penale pornita anterior, despre care institutia nu a oferit detalii.