Jaf ca in filme. De cat timp au avut nevoie trei hoti pentru a sparge un magazin de telefonie mobila, aflat in fata Primariei Balti. Imagini de pe camerele de supraveghere - VIDEO

Totul s-a intamplat acum doua zile in jurul orei 4:00 la Balti. Potrivit politiei, complicii au actionat dupa un plan bine pus la punct. Au mers la magazinul de telefonie mobila din centrul municipiului, au spart usa din sticla, au intrat in interior si au furat de acolo laptopuri si telefoane in suma de 40 de mii de lei, dupa care s-au facut nevazuti.

Totul s-a intamplat in doat cateva clipe, iar momentul a fost filmat de camerele de supraveghere instalate acolo.

Pe acest caz a fost pornita o cauza penala, faptasii sunt cautati de oamenii legii si risca pana la 4 ani de puscarie.