Jaf ca in filme la Stauceni. Doi indivizi cu cagule pe cap au intrat intr-un magazin, au spart bancomatul si au sustras toti banii din el. Ce spune politia - VIDEO

Incidentul a avut loc astazi dimineata in jurul orei 4.Hotii au patruns in magazin prin intrarea de rezerva, fortand lacatul. Au ajuns cu usurinta la bancomat, acesta fiind in hol la doar cativa un metri de usa.

Ajunsi in interior cu un polizor unghiular au taiat usa bancomatului. In doar 3 minute au furat toti banii si au fugit. Administratorii magazinului spun ca desi alarma a functionat, cand au venit cei de la paza in interior nu mai era nimeni. Angajatii sunt socati de cele intamplate.

“Cand am venit era tot stricat”.

La fata locului au veni si reprezentatii firmei de deservire a bancomatului.

“Au apasat si au scos banii”.

“Ne uitam ce metode, sunt metode noi”.

Si localnicii din Stauceni sunt uimiti de cele intamplate.

“Au practica cred ca sunt invatati”.

Potrivit politiei, pe acest caz a fost deschis un dosar penal, iar faptasii urmeaza sa fie indentificati. Acestia risca pana la 12 ani de inschisoare.