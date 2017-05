Joburi in Canada pentru moldovenii cu cetatenie romana. Salariile ajung pana la zeci de mii de dolari

Firma canadiana de transport SGT 2000, unul dintre principalii transportatori din Canada, SUA si Mexic, angajeaza 10 soferi pe vehicule de mare tonaj pentru Canada, cu contracte pe perioada nedeterminata.

Potrivit Agentiei, contractul de munca incepe peste sase luni, cu o perioada de proba de trei luni. Angaajtii au dreptul la 10 zile de concediu platit pe an, plus inca 8 zile legale libere. Salariul variaza in functie de distantele parcruse, dar media anuala va ajunge undeva la 50.000 de dolari canadieni (37.000 dolari americani).Persoanele interesate de aceste posturi trebuie sa fie soferi de transport marfa (categorie CE), capabili sa conduca vehicule pe distante mari (teritoriul Canadei si SUA), sa inspecteze vehiculele, sa faca raportari, sa manipuleze incarcaturile, sa transmita documente vamale, sa coordoneze operatiunile si clientii.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul pe adresa de e-mail: stefan.cosma@if.anofm.ro. Pentru informatii suplimentare, puteti suna la nr. de telefon: 021.332.37.08/112 – Compartimentul EURES AJOFM ILFOV.