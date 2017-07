Judecatoarea Manole, data afara din sistem: „Nu aveti competenta sa eliberati din functie! - O sa contestati la CSJ!” - ZdG.md

Decizia cu privire la eliberarea acesteia din functie urmeaza a fi transmisa pentru aprobare catre presedintele tarii, Igor Dodon.

Dupa pronuntarea hotararii, judecatoarea a invocat membrilor CSM ca acestia au facut „abuz de drept”, deoarece nu au „competenta de a elibera din functie” pana nu exista o hotarare a Colegiului disciplinar. Victor Micu, presedintele CSM, a refuzat sa spuna cu cate voturi a fost luata decizia de eliberare din functie si a declarat ca „aceasta este solutia”. Drept raspuns la acuzatiile magistratei, Victor Micu a replicat: „O sa contestati la CSJ!”. „Abuzurile continua in lant!”, a continuat judecatoarea Domnica Manole.

Judecatoarea Domnica Manole a cerut sefului PG, Eduard Harunjen si presedintelui Curtii Supreme de Justitie (CSJ), Mihail Poalelungi sa declare abtinere de la examinarea avizului SIS, invocand ca acestia nu pot fi impartiali, astfel cum procurorul general a solicitat in mai 2016 acordul CSM pentru a fi urmarita penal, iar hotararea CSM prin care se elibereaza acordul a fost atacata la Curtea Suprema de Justitie si se afla inca in examinare.



La randul sau, Eduard Harunjen a declarat ca din proprie initiativa solicita abtinere. Solicitarea acestuia a fost aprobata de CSM, pe cand cererea de recuzare depusa de Manole in privinta lui Poalelungi a fost refuzata.



Judecatoarea Domnica Manole a depus si o cerere prin care a solicitat examinarea avizului SIS in sedinta deschisa de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Aceasta a argumentat demersul prin faptul ca avizul nu contine informatii care pot fi calificate drept secret de stat, deoarece face referire la doua cauze civile examinate in sedinte deschise, iar hotararile, atat ale Curtii de Apel, cat si ale instantei supreme, sunt facute publice. Totodata, judecatoarea a precizat ca legea prevede publicitatea procesului in cazul in care persoana vizata isi da acordul.

Cu votul majoritatii membrilor insa, CSM a decis sa examineze avizul SIS cu usile inchise.

Dupa deliberare, Victor Micu a pronuntat decizia privind incompatibilitatea.



La 14 aprilie 2016, Domnica Manole, judecatoare la Curtea de Apel (CA) Chişinau, anula hotararea Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 30 martie 2016 care respingea organizarea unui referendum propus de Platforma „Demnitate Si Adevar” si obliga instituţia sa iniţieze acel referendum republican. A doua zi, reprezentantii CEC au atacat decizia la CSJ, iar peste doar o saptamana, la 22 aprilie 2016, printr-o hotarare semnata de judecatorii Tatiana Vieru, Valentina Clevadi, Tamara Chisca-Doneva, Iurie Bejenaru şi Oleg Sternioala, instanta suprema anula decizia magistratei Manole ca fiind „ilegala”. Ulterior, CEC s-a adresat Procuraturii Generale (PG) şi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cerand investigarea actiunilor judecatoarei care, la Apel, nu le-a dat dreptate. in acest context, pe 23 mai 2016, Eduard Harunjen, procuror general interimar, se adreseaza la CSM, cerand acordul pentru iniţierea urmaririi penale pe numele judecatoarei.

Procurorul isi explica demersul prin faptul ca CSJ a constatat ca hotararea Domnicai Manole a fost luata cu „interpretarea eronata de prima instanţa a unei legi care nu putea fi aplicata, deoarece era abrogata, depaşirea limitelor imputernicirilor de catre prima instanta prin faptul interpretarii Constitutiei…”.

Astfel, CSM a permis urmarirea penala a judecatoarei. Dosarul insa nu are inca o finalitate, deoarece decizia CSM a fost contestata la CSJ si se afla inca in examinare.

