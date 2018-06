Judecatoarea Rodica Berdilo, care a pronuntat decizia prin care alegerile locale noi nu au fost validate, are o experienta in sistem de doi ani. Investigatie Ziarul de Garda - VIDEO

Berdilo a devenit judecator prin decretul lui Nicolae Timofti. La doar cateva zile dupa numirea in functie, Berdilo a solicitat suspendare pentru perioada in concediu partial platit pentru ingrijirea copilului pana la atingerea varstei de 3 ani, scrie Ziarul de Garda. Astfel ca aceasta revine in functie abia la finele lunii aprilie anul trecut. Directorul IDIS Viitorul, Igor Munteanu a scris ca Berdilo a invalidat alegerile locale pe motive sterile.

Potrivit declaratiei de avere, anul trecut, judecatoarea Rodica Berdilo a fost remunerata cu peste 130 de mii de lei. Impreuna cu sotul aceasta detine doua apartamente de 67 si 71 de metri patrati in valoare de peste 600 de de mii de lei, un garaj evaluat la 5 500 de euro si un automobil Hyundai Elantra, fabricat in 2002 estimat la 70 de mii de lei.

Potrivit Ziarului de Garda, Rodica Berdilo, a obligat anterior Primaria Chisinau sa-l repuna pe Igor Gamretki in functia de sef al Directiei Generale Transport. Asta dupa ce Curtea Suprema de Justitie i-a anulat acestuia interdictia de a ocupa functii publice, scrie Ziarul de Garda.