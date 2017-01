Judecatoria Centru a anulat dispozitia primarului de a procurarea 50 de autobuze la mana a doua pentru capitala - VIDEO

Dispozitia privind procurarea celor 50 de autobuze la mana a doua a fost semnata in octombrie de primar. Apoi a urmat licitatia, in urma careia au fost selectate doua firme. Doar ca intre timp dispozitia lui Chirtoaca a fost anulata de judecatoria Centru, dupa ce a fost atacata in instanta de Cancelaria de Stat.

Iacob CAPCELEA, SEFUL PARCULUI DE AUTOBUZE: "Cancelaria de Stat ne pune in situatia sa anulam concursul."

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Este o incheiere, o masura asiguratorie. O sa mergem in instanta sa explicam mai departe."

Potrivit deciziei judecatoriei Centru, o asemenea hotarare ar fi trebuit luata de Consiliul Municipal, si nu de primar.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Parcul urban vrea sa faca asta din surse proprii, nu inteleg de ce sa ne impiedice. Poate e o neintelegere de moment. Vorbim de procurari din surse proprii si fara solicitari de la buget si de asta nu are nevoie de decizia consiliului municipal. "

Dorin Chirtoaca spune a optat pentru autobuze la mana a doua, pentru ca bani pentru vehicule noi nu sunt. Pretul unei unitati s-ar ridica la 20 de mii de euro.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Autobuze care sunt la jumatate din termenul de exploatare si ar imbunatati situatia din municipiu pe urmatorii 5 -10 ani. Pana cand regia transport electric va asambla mai multe ytoleibuze fara fir care va inlocui pana la uruma autobuzele.

Iacob CAPCELEA, SEFUL PARCULUI DE AUTOBUZE: "Urma sa fie procurate pana la 50 de unitati, dar reisind din sursele am fi putut sa procuram doar 30 de autobouze."

Acum parcul urban de autobuze are 135 de unitati de transport. Toate sunt cu termenul de exploatare depasit.