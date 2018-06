Judecatoria si pretura Rascani, fara curent electric. Unele procese de judecata, amanate, iar angajatii au lucrat fara lumina. Ce spun autoritatile - VIDEO

Vasile GRIBINCEA, PURTATOR DE CUVANT “GAS NATURAL FENOSA”: “Vinovat de producerea acestei deteriorari de cabluri se face un agent economic care efectueaza demolarea fostului palat al sindicatelor din vecinatate. Pe motiv ca a efectuat aceste lucrari neglijent fara a lua masuri de precautie atunci cand efectua lucrari in imediata apropiere de retelele electrice subterane.”

Muncitorii de pe santier nu au vrut sa discute cu noi.

“- Aici este proprietate privata si eu nu va permit sa intrati pe teritoriu. Nu muncitorii nostri sunt de vina, era ars de mult. S-au stricat singure. La revedere.”

Angajatii de la pretura spun ca au lucrat in regim normal si ca s-au descurcat si fara lumina.

Roman ANDRIES, VICEPRETOR: “Ne-a impiedicat, dar nu in asa masura incat sa ne intrerupa munca de tot. Deci colegii si-au gasit activitati de lucru. Lucram in mod obisnuit deoarece functionarii preturii pe langa lucrul la calculator au foarte mult de munca si au iesiri in teren.”

Mihai FURCULITA, SECRETAR INTERIMAR, PRETURA RASCANI: “Deci in timpul lucrului nu am avut careva incomoditati, am lucrat pe teren, cu actele. Nu a provocat ceva activitati s-au deficienta in activitate.”

Nici angajatii judecatoriei Chisinau cu sediul la Rascani nu au plecat acasa cand s-a stins lumina. Totusi, unele procese de judecata au fost amanate din aceasta cauza.

Corneliu GUZUN, VICEPRESEDINTE INTERIMAR, JUDECATORIE: “Ceea ce a fost posibil de realizat in contextul ca o parte din lucrul este posibil facut si manual fara utilizarea nemijlocita a calculatorului s-a facut."

Cladirile au fost reconectate la reteaua de curent electric dupa-amiaza. Red Union Fenosa a intocmit un proces verbal in acest caz, iar agentul economic responsabil va trebui sa achite prejudicii.