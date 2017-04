Judecatorii au impartit mandate de arest in dosarul parcarilor cu plata. Din cei 7 retinuti, doar Nistor Grozavu va sta in arest la domiciliu. Ceilalti, inclusiv Gamretchi si Pincevschi, au fost plasati dupa gratii - VIDEO

Igor Gamretki a fost ultimul caruia instanta i-a emis un mandat de arest in izolator pentru un termen de 30 de zile. Procurorii il invinuiesc pe functionar ca si-ar fi depasit atributiile de serviciu, insa nu ofera detalii.

La iesirea din sala de judecata, Gamretki a declarat ca nu este de acord cu decizia instantei si ca o va ataca la Curtea de Apel. Inaintea lui, in fata magistratilor a fost adus si milionarul Alexandru Pincevschi. Si acesta a declarat ca este nevinovat.

Milionarul a venit astazi in instanta de judecata escortat atat de ofiterii CNA, cat si de garzile sale de corp. Magistratii de la Buiucani au decis ca acesta va ramane in izolatorul CNA pentru un termen de 25 de zile.

De dimineata insa, judecatorii i-au dat 30 de zile de arest la domiciliu lui Nistor Grozavu. Viceprimarul ar fi oferit informatii importante oamenilor legii. Nu se stie insa ce anume le-a declarat. Grozavu nu a venit la judecatorie, pe motiv ca s-ar simti rau.

Dupa gratii insa va ramane fostul consilier PLDM, Ghenadie Ivascenco. Acesta a primit un mandat de arest in izolator pentru 30 de zile. Ceilalte trei persoane, reprezentanti ai 3 agenti economici, la fel isi vor petrece urmatoarele 20 sau 25 de zile in izolator.

In total, in acest dosar, figureaza 11 banuiti, dintre care 4 sunt cercetate in libertate. Printre ei se numara si seful de la Cale Ferata Iurie Topala, care este si consilier municipal. El se declara nevinovat. Potrivit Centrului National Anticoruptie, viceprimarul Nistor Grozavu ar fi semnat contractul cu firma austro-ungara, ce ar urma sa gestioneze parcarile cu plata din oras, fara aprobarea CMC,iar licitatia ar fi fost trucata.

Acest lucru s-ar fi intamplat dupa ce organizatorii licitatiei ar fi crescut nemotivat cerintele obligatorii de participare la licitatie. Atat Grozavu, cat si restul banuitilor au facut parte din comisia care a aprobat contractul cu firma ce urma sa construiasca parcarile cu plata.