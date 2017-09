Inca 30 de zile de arest la domiciliu pentru primarul suspendat. Judecatorii de la Buiucani i-au prelungit mandatul, iar Dorin Chirtoaca ii acuza de abuz: “este unul si acelasi text“. Ce spun organele de drept - VIDEO

Procurorul, Dumitru Robu spune ca riscurile ca Dorin Chirtoaca sa se eschiveze de la desfasurarea procesului si sa influenteze martorii este in continuare eminent.

Dumitru ROBU, PROCUROR, PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Riscul comiterii a noi infractiuni si riscul eschivarii nu a fost diminuat. Consideram ca o alt masura nu va garanta ca inculpatul nu va creea presiuni asupra martorilor sau nu ii va determina sa-si schimbe declaratiile.”

De cealalta parte, primarul suspendat sustine ca argumentele oamenilor legii sunt absurde si raman aceleas, desi potrivit lui, acestia ar trebui sa invoce ceva nou, de fiecare data cand cer prelungirea mandatului de arest.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT, CHISINAU: “4 august, 6 septembrie, daca aveti posibilitatea, este unul la unul, s-a schimbat doar data, in rest pe pagini este unul si acelasi text. Daca aveam de gand sa parasesc Republica Moldova, inotam Prutul de o suta de ori, dar din principiu, demnitatea mea nu-mi permite sa cobor la nivelul de a ma transforma in fugar sau altceva, pentru ca nu am comis nici un fel de actiuni.”

Chirtoaca mai spune ca si cel de-al doilea dosar, pornit pe numele lui pentru depasirea atributiilor de serviciu, este cusut cu ata alba. Acestuia nu-i este clar de ce din 2015, de cand a fost pornita urmarirea penala si pana in prezent, oamenii legii nu au facut nimic ca sa-l traga la raspundere, lasand ca statul sa fie prejudiciat cu cele 66 de milioane de lei despre care vorbesc procurorii.

Dumitru ROBU, PROCUROR, PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Pe data de 30 august a mai fost pornita o cauza penala care a fost conexata la prima cauza penala. Doar acuma la moment s-a constatat faptul ca bugetul a fost rejudiciast la suma care a fost invocata in ordonanta, 66 de milioane. Cine este vinovat nu ne vom ecpune si nici referitor la a doua cauza poneala nu ma voi expune.”

Tot astazi, avocatii au cerut in instanta ca primarului sa i se permita sa mearga la Paris, pentru a participa la sesiunea congresului autoritatilor locale si regionale, unde este vicepresedinte. Raspunsul insa a fost negativ. In cadrul sedintei au fost discutii apirnse intre avocatul Gheorghe Malic si magistrata Silvia Girbu referitor la demersul lor de a-i include inapoi in proces, cererea care asa si nu a fost examinata de luni bune.

Gheorghe MALIC, AVOCAT: “In conditiile in care exista acea ordonanta, firesc este ca noi sa nu participam la aceasta cauza. Nici nu s-a uitat la ea.”

Dorin Chirtoaca a fost retinut acum 4 luni fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat. Intre timp a fost suspendat din functie. Curtea Constitutionala urmeaza sa decida daca suspendarea a fost legala. Saptamana trecuta, Chirtoaca a fost recunoscut banuit intr-un nou dosar pornit pentru depasirea atributiilor de serviciu.

El este acuzat ca ar fi prejudiciat bugetul local cu peste 66 de milioane de lei. Mai exact, si-ar fi adjudecat atributiile CMC-ului si ar fi dat bani in loc de apartamente persoanelor care le cereau prin hotarari judecatoresti.