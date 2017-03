Judecatorii din tara s-au adunat la sfat. Unii dintre ei au afirmat ca justitia din Moldova este capturata si nu mai are credibilitate - VIDEO

Judecatorii din tara s-au adunat astazi la sfat. Unii dintre ei s-au aratat nemultumiti de situatia in care se afla sistemul judecatoresc, afirmand ca justitia din Moldova este capturata si nu mai are credibilitate. Altii in schimb spun ca nu este chiar asa si ca imaginea magistratilor este denigrata intentionat.