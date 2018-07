Judecatorii nu le vor mai putea interzice la nesfarsit persoanelor vizate in dosare penale sa paraseasca tara. Magistratii de la CC au pus un termen limita acestei interdictii - VIDEO

Marcel Lungu este cercetat, in libertate, intr-un dosar penal. Se face un an de cand acesta nu a putut sa mai iasa din tara, pentru ca de fiecare data cand a cerut permisiunea judecatorilor – a fost refuzat.

Marcel LUNGU, AUTORUL SESIZARII: “Sa merg la odihna in primul rand, am si rude peste hotare si repsectiv si ar fi posibil sa merg si la niste investigatii medicale, dar urmeaza Curtea sa se expuna.”

Astazi magistratii au stabilit ca nici procurorii, nici judecatorii nu mai pot impune nelimitat obligatia de a nu parasi tara. In conditiile in care pana acum masura preventiva de 30 de zile era tot prelungita…

Marcel LUNGU, AUTORUL SESIZARII: “Se prelungeste motivat, dar de fiecare data poate fi prelungit la expirarea aceste masuri, cu iarasi 30 de zile, fara o reglementare maxima de timp a acestei masuri.”

Limita impusa astazi se refera la un termen de un an pentru banuitii care sunt cercetati in dosare care prevad o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 12 ani. In cazul celor care risca mai mult interdictia de a parasi tara poate fi prelungita pana la 2 ani.

De obicei, invinuitilor nu li se permite sa iasa din Moldova pentru ca exista posibilitatea ca s-ar putea eschiva de la urmarirea penala sau de a influenta martorii. Vizatii considera atata timp cat exista o prezumtie a nevinovatie, prin aceasta norma li se incalca dreptul la libera circulatie. De asemenea tratament a avut parte si fostul primar Dorin Chirtoaca, care este cercetat in dosarul parcarilor cu plata.

De doua ori cand a vrut sa plece la Strasbourg sa participe la Congresul Autoritatilor Locale a primit refuz de la magistratii Judecatoriei Buiucani.