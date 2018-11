Judecatorii nu vor sa fie salarizati dupa metoda propusa de guvern. Consiliul Superior al Magistraturii sustine ca asa lefurile celor din sistem ar scadea dramatic - VIDEO

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii sustin ca nu sunt de acord ca judecatorii sa fie inclusi in noua lege a salarizarii in sistemul bugetar, propusa de Guvern. Asta pentru ca salariul unor angajati din domeniul judecatoresc va fi mai mic, iar premiile vor fi elimintate. La sedinta de astazi, membra CSM, Nina Cernat a declarat ca nu exista temei pentru a include in proiectul de lege privind sistemul unic de salarizare judecatorii si procurorii.

Astfel ca CSM a avizat negativ proiectul si a decis sa solicite mentinerea legii speciale actuale de salarizare a procurorilor si judecatorilor, care sunt printre cei mai bine platiti bugetari in prezent. Secretarul de stat de la ministerul Finantelor, Ion Chicu a scris pe pagina sa de Facebook ca:

Ion CHICU, SECRETAR DE STAT, MINISTERUL FIANATELOR: "E adevarat, nu vor avea nici majorari la aceasta etapa, dar daca vom continua cu sistemul vechi, ma tem, ca nici salariile pe care le primeste acum societatea nu vor fi in stare sa le adune din contributii si sa le plateasca justitiei. Nu pot ramane nicicum la legea lor "speciala." a mentionat acesta.

Portalul bizlaw scrie ca salariile magistratilor de la instantele de apel vor scadea dupa aplicarea sistemului unic de salarizare in sectorul bugetar. Astfel judecatorii cu experienta de la Curtile de apel cu o vechime in munca de pana la 15 ani vor avea un salariu de baza de 20.614 lei. In prezent, acestia primesc 24.600 de lei. Prin urmare, reducerea este de 3.986 de lei sau de 16,2 la suta.

Proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar a fost anuntat in luna octombriede catre Vlad Plahotniuc, apoi explicat intr-o conferinta de premierul Pavel Filip. Desi democratii au anuntat ca legea va intra in vigoare de la intai decembrie, proiectul abia urmeaza sa fie discutat si supus votului.