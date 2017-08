Judecatorul care considera ca pensia sa de 9.460 de lei este prea mica a dat in judecata casa de asigurari sociale ca sa obtina o pensie de 13.370 - Anticoruptie.md

Ion Plesca a facut trimitere la Legea cu privire la statutul judecatorului potrivit careia ar trebui sa beneficiaze de pensie pentru vechimea in munca in marime de 80% din salariul lunar in exercitiul functiei. Salariul de functie lunar al presedintelui Curtii de Apel Chisinau este de 16.714 lei, iar pensia pentru vechimea in munca ar urma sa fie calculata incepand cu 1 ianuarie 2014 in marime de 13.371 de lei (16714,1 x 80% = 13371,28), scrie Anticoruptie.md

Potrivit lui, CNAS nu a tinut cont de majorarea salariului de functie si de vechimea in munca in postul de judecator, luand ca baza salariul precedent, stabilind marimea pensiei pentru vechime in munca de 9.464 de lei lunar.

Reprezentantii institutiei i-au raspuns ca nu exista temei pentru recalcularea pensiei.





