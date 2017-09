Judecatorul, care l-a trimis pe Andrei Braguta in penitenciar sustine ca a procedat corect: "Eu l-am inchis pentru securitate. Cand l-au adus el era dezbracat. Si-a lasat hainele in masina" - VIDEO

Dupa pronuntarea deciziei in cazul lui Andrei Braguta, judecatorul Iurie Obada a mers in concediu. El se odihneste la vila sa din Tohatin. Dupa jurnalistii de la Ziarul de Garda, am ajuns si noi acolo. Magistratul nu a vrut sa vorbeasca in fata camerei. El a spus ca si-a ales perioada de concediu inca din iarna. Iurie Obada spune ca isi aminteste destul de bine ziua in care Andrei Braguta a fost adus in sala de judecata.

Iurie OBADĂ, JUDECATOR: “Cand l-au adus el era dezbracat. Inca in masina si-a lasat hainele, s-a urinat pe el. “

Judecatorul afirma ca Andrei Braguta a fost agresiv in timpul sedintei de judecata si deaceea a decis sa fie plasat in arest, desi procurorul l-ar fi anuntat ca acesta are probleme psihicie. Iurie Obada mai spune ca nu e de competenta lui sa decida internarea fortata in clinica de psihiatrie.

Iurie OBADĂ, JUDECĂTOR: “Da, eu l-am inchis, dar nu de moarte. Sta sub supraveghere permanenta, acolo pot sa-i acorde ajutor medical. Dar daca ii dadeam drumul in strada in momentul cela? Eu cu intentia ca-l trimit pentru securitate, dar nu ca cineva sa faca ceva cu dansul.”

Iurie Obada nu a putut sa ne spuna de ce nu a chemat medicii in sala de judecata, daca tot stia ca Braguta are probleme psihice.

Iurie OBADĂ, JUDECĂTOR: “Arest la domiciliu, cine sa-l duca pe el? Cine sa-l supravegheze? Parerea mea e ca mama si tata nu aveau cum sa-l supravegheze.”

Mai mult, judecatorul spune ca avocatul din oficiu Vladislav Nevreanschi nu l-ar fi aparat pe Braguta.

Iurie OBADĂ, JUDECĂTOR: “Avocatul a solicitat respingerea demersului, dar nu a fost convingator. Avocatul nu a declarat ca se simte rau.“

Pentru Ziarul de Garda, avocatul Vladislav Nevreanschi a spus ca nu vrea sa comenteze acest caz si ca el l-a aparat pe Braguta doar la retinere nu si la procesul de judecata asa cum afirma judecatorul Iurie Obada. Procurorul Ivan Filimon, care a cerut mandat de arest si care deasemenea este in concediu a refuzat sa comenteze acuzatiile judecatorului, precum ca l-ar fi anuntat despre boala lui Andrei.

Ivan FILIMON, PROCUROR: “Solicitati serviciul de presa a Procuraturii Generale.”

Dupa reportajul ProTv despre decesul lui Andrei Braguta, procuratura Generala a demarat o ancheta interna, iar ulterior au fost deschise doua dosare penale. Cinci angajati de la Departamentul Servicii Penitenciare au fost suspendati, iar trei politisti si patru detinuti au fost retinuti.