Judecatorul care urma sa se pronunte asupra deciziei de inlaturare a avocatilor lui Chirtoaca din proces, s-a abtinut. Primarul capitalei a cerut ca dosarul sau sa fie facut public - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Sa faca public dosarul, sa vada toata lumea ce prostii scriu ei acolo.”

Primarul spune ca procurorii nu au nici o proba la dosar. O fotografie in care Dorin Chirtoaca tine o mata in brate ar fi una dintre probe. Despre aceasta poza a vorbit ieri si Mihai Ghimpu.

Cu aceeasi pisica s-ar fi fotografiat si nepotul sefului de la transporturi, pe numele caruia Igor Gamretchi ar fi scris firma care urma sa incaseze cele 26 la suta din afacerea cu parcarile. Fiind aceeasi pisica, procurorii ar fi stabilit legatura dintre Chirtoaca si ruda lui Gamretchi. Primarul crede ca oamenii legii au incurcat mita cu mata.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Ei au probleme cu limba romana probabil…”

Procurorul a refuzat sa comenteze aceste informatii.

Dumitru ROBU, PROCUROR PROCURATURA ANTICORUPTIE: “Eu nu comentez declaratiile domnului Chirtoaca, n-o sa ma expun nici referitor la abtinerea judecatorului. Procedural, un alt magistrat ar trebui sa examineze abtinerea.”

Dorin Chirtoaca a fost retinut pe 25 mai de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani l-a plasat in arest la domiciliu, masura prelungita pana in prezent. Recent, primarului i-a mai fost inaintata o invinuire – de luare de mita. El respinge toate acuzatiile si spune ca este un dosar fabricat.